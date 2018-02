Gretchen e Katy Perry planejam se encontrar no Brasil

Em pleno Carnaval, Katy Perry fez uma ligação em vídeo com Gretchen, estrela do lyric video de Swish Swish, parceria da cantora pop americana com a rapper caribenha Nicki Minaj. “Curtindo com minha rainha”, escreveu Katy no Instagram, ao lado de um registro do telefonema, acompanhado das clássicas palavras em português que ela aprendeu com fãs brasileiros: “morta” e “linda”.

“Foi uma conversa informal, muito alegre e tranquila. Conversamos sobre nossa admiração uma pela outra”, revelou Gretchen sobre o papo. Ainda segundo a brasileira, as duas deixaram, “previamente acertado”, que vão se encontrar no Brasil. De acordo com a eterna “rainha do bumbum”, o papo foi gravado pelo programa Fantástico, da Rede Globo, que deverá exibi-lo em breve.

Gretchen aproveitou para negar que o telefonema foi feito para combinar uma participação nos shows de Katy no Brasil, como fãs começaram a especular logo após a publicação da imagem.

A cantora americana se apresenta em Porto Alegre, no dia 14 de março, com a turnê do seu mais recente álbum, Witness. Em seguida, vai para São Paulo, onde faz show no dia 17, e Rio de Janeiro, no dia 18.