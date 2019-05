O mês de maio chegou trazendo uma nova onda de filmes e séries para o público maratonar em casa, no conforto do sofá, via streaming. Entre as novidades, está a estreia do longa vencedor do Oscar Green Book – O Guia, que será lançado pela Amazon Prime no dia 26. Poderia Me Perdoar?, indicado a três Oscar, também poderá ser visto na telinha, a partir do dia 15 no Now.

Para acalentar os corações órfãos da série Game of Thrones, que termina em 19 de maio, a HBO preparou um documentário especial mostrando os bastidores da série, que também estará disponível a partir do dia 26. Outra série que finalmente chega ao streaming é Good Omens, adaptação da obra de Terry Pratchett e Neil Gaiman com David Tennant e Michael Sheen, que estreia no dia 31 na Amazon Prime.

Entre as produções brasileiras, o destaque fica com O Mecanismo, que chega à 2ª temporada na Netflix no dia 10. Já para quem procura um conteúdo para refletir, a dica é a minissérie Olhos Que Condenam, da diretora Ava DuVernay, que investiga o caso de racismo cometido contra cinco jovens nova-iorquinos no final dos anos 1980.

Confira os principais lançamentos do mês:

Séries

Disque Amiga para Matar (1ª Temporada)

3 de maio – Netflix

Com Christina Applegate e Linda Cardellini, a nova comédia da Netflix aposta no humor negro ao contar a história de uma viúva que faz uma nova e incomum amiga enquanto tenta lidar com a perda.

Lucifer (Temporada 4)

8 de maio – Netflix

A quarta temporada da série que gira em torno do Diabo em pessoa, que decide viver em Los Angeles, chega à Netflix no dia 8. Na nova fase, um padre está determinado a impedir que uma velha profecia se concretize.

O Mecanismo (Temporada 2)

10 de maio – Netflix

A série brasileira inspirada na operação Lava Jato retorna para a segunda temporada, trazendo de volta o ator Selton Mello como o policial Marco Ruffo.

Fleabag (2ª temporada)

17 de maio – Amazon Prime

A segunda e última temporada da série escrita e protagonizada por Phoebe Waller-Bridge estreia na Amazon Prime no dia 17 de maio, dando continuidade à história de Fleabag, uma mulher de vinte e poucos anos que vive em Londres e tenta lidar com problemas cotidianos enquanto se recupera de uma tragédia recente.

Dilema (Parte 1)

24 de maio – Netflix

Renée Zellweger interpreta uma mulher misteriosa que faz uma proposta moralmente duvidosa a um casal que precisa desesperadamente de dinheiro.

Killing Eve (Temporada 2)

24 de maio – Globo Play

A série protagonizada pela vencedora do Globo de Ouro Sandra Oh retorna para a segunda temporada no dia 24 de maio. Oh interpreta Eve Polastri, uma ex-funcionária do serviço secreto britânico que persegue obsessivamente a assassina profissional Villanelle (Jodie Corner).

Olhos que Condenam (Minissérie)

31 de maio – Netflix

Criada por Ava DuVernay (Selma, A 13ª Emenda), a minissérie parte do caso conhecido como “Os Cinco do Central Park”, quando cinco jovens negros foram acusados de estuprarem uma mulher no parque nova-iorquino para denunciar problemas no sistema criminal dos Estados Unidos.

Good Omens (1ª Temporada)

31 de maio – Amazon Prime

Baseada no livro de Neil Gaiman e Terry Pratchett, Good Omens traz Michael Sheen no papel de um anjo e David Tennant como um demônio, ambos vivendo confortavelmente na Terra, que se unem para impedir o fim do mundo.

Filmes

White Boy Rick

1º de maio – Now (14,90 reais)

Richie Merritt vive Richard Wershe Jr., um jovem que se tornou informante do FBI nos anos 80, ainda adolescente, e que foi eventualmente preso e sentenciado à prisão perpétua por tráfico de drogas. Matthew McConaughey interpreta seu pai.

O Peso do Passado

3 de maio – Amazon Prime

Nicole Kidman está irreconhecível no papel da detetive Erin Bell, que lida com as consequências psicológicas catastróficas de um antigo trabalho, quando se infiltrou em uma gangue no deserto da Califórnia.

Buscando…

4 de maio – HBO Go

John Cho interpreta um pai desesperado num filme de formato peculiar. Quando sua filha adolescente desaparece sem deixar rastros, ele assume pessoalmente parte do trabalho de investigação e vasculha o computador da filha em busca de explicações. O longa é todo mostrado através das telas digitais, seja de computadores, celulares ou câmeras de vigilância.

Sem Amor

5 de maio – HBO Go

Vencedor do Prêmio do Júri no Festival de Cannes em 2017 e representante russo no Oscar de melhor filme estrangeiro de 2018, Sem Amor conta a história de um casal que, em meio a um processo complicado de divórcio, vê seu filho de 12 anos desaparecer.

Como Treinar Seu Dragão 3

8 de maio – Looke (16,99 reais), Now (18,90 reais)

A franquia animada da Dreamworks chega ao terceiro episódio mostrando que Banguela, diferente do que se pensava, não é o último dragão de sua espécie. Quando conhecem uma Fúria da Noite feminina, Soluço e seu melhor amigo também descobrem que existe um mundo secreto cheio de dragões, que está sendo ameaçado por um terrível vilão.

Oitava Série

8 de maio – Looke (9,99 reais), Now (14,90 reais)

Indicado ao Globo de Ouro pela atuação da jovem Elsie Fisher, Oitava Série narra as dificuldades que sua personagem, uma adolescente introvertida chamada Kayla, enfrenta durante a última semana de sua desastrosa oitava série, às vésperas de mergulhar no temido Ensino Médio.

Creed 2

9 de maio – Looke (18,99 reais), Now (18,90 reais)

Na sequência do spin-off de Rocky, Michael B. Jordan retorna ao papel de Adonis Creed, filho de Apollo Creed que decide enfrentar no ringue o perigoso Viktor Drago, filho do homem que matou seu pai.

Poderia me perdoar?

15 de maio – Now (14,90 reais)

Melissa McCarthy, indicada ao Oscar por esta performance, interpreta a detestável e hipnotizante escritora Lee Israel: uma artista que não consegue ser publicada e, como solução, começa a falsificar cartas pessoais de grandes escritores e vendê-las no mercado de luxo.

No Portal da Eternidade

19 de maio – Amazon Prime

Willem Dafoe interpreta o artista trágico Van Gogh na cinebiografia dirigida por Julian Schnabel. O filme explora a vida e as angústias do pintor enquanto ele viveu em Arles e Auvers-sur-Oise, na França, e mostra sua relação com Paul Gauguin (Oscar Isaac).

Todos Já Sabem

21 de maio – Looke (9,99 reais)

O longa mais recente do diretor de O Apartamento e A Separação se afasta do cenário iraniano para explorar os personagens de uma cidadezinha no interior da Espanha, onde o desaparecimento de uma adolescente traz à tona antigas desavenças de uma família. Com Javier Bardem, Penélope Cruz e Ricardo Darín.

Green Book – O Guia

26 de maio – Amazon Prime

Vencedor do Oscar de melhor filme em 2019, o longa conta a história real de um pianista negro (Mahershala Ali, também premiado pela atuação) nos anos 60 nos Estados Unidos que contrata um motorista branco preconceituoso (Viggo Mortensen) para protegê-lo durante uma turnê pelo sul do país, ainda marcado pela segregação racial.

Game of Thrones: The Last Watch

26 de maio – HBO Go

Após o encerramento da série Game of Thrones no dia 19 de maio, a HBO lançará um documentário mostrando os bastidores da série e os cenários que ambientaram suas intrigas e batalhas. O especial estreia às 22h no canal e, a partir desse horário, estará disponível na plataforma de streaming.

Suspiria – A Dança do Medo

28 de maio – Amazon Prime

Remake do clássico de Dario Argento de 1977, o novo Suspiria tem direção de Luca Guadagnino, de Me Chame Pelo Seu Nome. O filme traz Dakota Johnson, Chloë Grace Moretz e Tilda Swinton numa escola de dança que esconde algo sinistro.

A Morte Te dá Parabéns 2

29 de maio – Looke (16,99 reais)

Na sequência do sucesso de 2017, Tree Gelbman (Jessica Rothe) volta a ficar presa num looping temporal quando tenta ajudar um amigo que também está sendo morto todos os dias pelo mesmo criminoso com máscara de bebê que a perseguiu no passado.

O Menino que queria ser rei

29 de maio – Now (14,90 reais)

Alex (Louis Ashbourne Serkis) é apenas um menino comum vivendo sua vida escolar e entediante, até o dia em que encontra a mítica espada de Excalibur. Agora, ele precisará se transformar num verdadeiro líder se quiser garantir o futuro da humanidade contra as ameaças da feiticeira Morgana (Rebecca Ferguson).

Uma Aventura Lego 2

30 de maio – Looke (16,99 reais), Now (18,90 reais)

Após os eventos do primeiro filme, a cidade onde vive o otimista Emmet já não é mais incrível e, na verdade, se transformou num cenário distópico conhecido agora como Apocalipsópolis. Nesse contexto, uma nova ameaça chega para testar os heróis: uma invasão de LEGOs espaciais que destróem tudo com mais velocidade do que se pode reconstruir.