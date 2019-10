‘Grease’ vai virar série da HBO

A HBO está preparando uma série inspirada em Grease – Nos Tempos da Brilhantina, musical estrelado por John Travolta e Olivia Newton-John, um dos maiores sucessos do cinema. A produção — que será desenvolvida com exclusividade para a futura plataforma de streaming do canal, HBO Max — foi anunciada nesta terça-feira, 15.

“A série retomará certas músicas e personagens do filme de 1978”, declarou Robert Greenblatt, presidente da WarnerMedia Entertainment, durante uma coletiva de imprensa na qual também adiantou que o nome da série será Grease: Rydell High — em referência ao colégio onde se passou o primeiro filme.

A execução da nova série foi confiada à Paramount Studios, que produziu o primeiro filme e também uma nova versão ao vivo do musical de 2016, coroada por cinco prêmios Emmy e estrelado pela cantora Julianne Hough e a atriz Vanessa Hudgens. O estúdio também está trabalhando em um prequel de Grease, intitulado Summer Loving.

Com o lançamento marcado para 2020, a plataforma HBO Max já se anuncia como uma grande candidata na guerra do streaming. A WarnerMedia deve anunciar nas próximas semanas uma lista de novos programas, mas já tem grandes títulos em seu catálogo, como Friends e The Big Bang Theory.