Grazi se declara a Marieta Severo ao fim de ‘O Outro Lado do Paraíso’

Marieta ❤️ Já sinto saudades de todos!!!! Atores incríveis, equipe carinhosa, direção sensível e primorosa… Um misto de aperto, saudade e daquele alívio típico de missão cumprida, junto com a tão sonhada férias. Escolhi a foto dessa pessoa especial e linda em todos os sentidos que foi um anjo pra mim . Durante essa jornada, eu chegava todos os dias no trabalho procurando por ela e pelo seu olhar suave. Divertida, elegante, com um leve toque de bagaceirice, carinhosa, amorosa e mais jovem do que eu rs, além de ser comilona igual a mim. Parceira em cena e fora dela! Como toda estrela iluminada, tem os que admiram – e são muitos, muitos mesmo! – e também os que não aceitam a sua discrição e cismam em inventar fofocas e palavras em sua boca, até textos inventam a seu respeito… Obrigada por dividir seu carinho, seu talento, sua generosidade e seu Maalox rs Sou apaixonada por você!

A post shared by Grazi Massafera (@massafera) on May 11, 2018 at 9:13am PDT