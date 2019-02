‘Gravidade’ arrecada 100 milhões de dólares no mundo

Depois de se tornar a melhor estreia de outubro nos Estados Unidos e Canadá, o longa Gravidade alcançou a impressionante marca dos 100 milhões de dólares no mundo nesta terça-feira. Segundo o site da revista americana Variety, a bilheteria nos dois países da América do Norte já acumula 68,4 milhões de dólares, que, somados aos 35,8 milhões de dólares obtidos nos outros países em que o filme já estreou, formam o montante de 104,2 milhões de dólares.

O filme dirigido pelo mexicano Alfonso Cuarón estreou nos EUA e no Canadá com a bilheteria de 55 milhões de dólares no primeiro fim de semana, mais do que a previsão de analistas, que esperavam valor próximo dos 40 milhões. No Brasil, o longa chega aos cinemas nesta sexta-feira.

A produção conta a história de Ryan Stone (Sandra Bullock), uma cientista enviada ao espaço junto com Matt Kowalsky (George Clooney), um astronauta prestes a se aposentar. Quando o ônibus espacial em que eles se encontram é atingido por uma novem de detritos, a doutora e o astronauta ficam à deriva no espaço.