Grávida, Sabrina Sato planeja outros filhos: “Cinco”

Sabrina Sato não quer parar no primeiro filho, nem no segundo… ou terceiro. Em vídeo em seu canal no YouTube, a apresentadora falou sobre a gravidez e confessou que pretende dar muitos irmãos à primeira filha, fruto do relacionamento com Duda Nagle. “Vai depender. Se ela for boazinha, vai ter muitos irmãozinhos. Eu consigo ter até cinco filhos”, disse.

Respondendo perguntas enviadas por fãs, a apresentadora, que passou as primeiras semanas da gestação internada, comentou que tem tido muitos desejos: “Quero comer tudo. Torresmo, colocar farofa no sorvete. A farofa doce, sabe? Mas quando não tinha, coloquei a salgada mesmo. Molhar a batata frita no milkshake”.

Ela também negou que vai se casar às pressas com Nagle, por causa da gravidez. “Quero poder beber, me divertir, dançar, sambar, me jogar no meu casamento. Como vou fazer isso prenha desse jeito? Uma coisa de cada vez. Primeiro vou parir, ter a minha linda filhinha, e depois a gente organiza casamento, tudo, ano que vem. Bom que ela leva aliança, participa. Aí na lua de mel faz outro”, brincou.