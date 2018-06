Grávida, Mayra Cardi pede a fãs: ‘Não peguem no raio da minha barriga’

Grávida de seis meses, Mayra Cardi fez um apelo aos fãs para que não toquem em sua barriga. No desabafo, feito em uma sequência de vídeos no Instagram, a coach e ex-BBB, conhecida por ajudar celebridades a emagrecer, explica o motivo. “Eu tenho pavor que peguem na minha barriga. Não faça isso, minha gente. Manda energia de longe. Eu acredito muito nessa coisa de energia. A gente tem energia, o mundo é feito de energia, eu estudo física quântica”, diz.

Segundo ela, as pessoas passam energias boas e ruins uns aos outros. Porém, os bebês não teriam a resistência adequada para uma força negativa. “A gente passa por várias coisas ao longo do dia. Fica triste, estressada, pega a energia de alguém que nem é muito bom. Essa energia toda está no nosso corpo. Só que a gente é adulto e consegue lidar, algumas pessoas não. Algumas pessoas passam mal, outras mais sensíveis ficam doentes. Só que, em geral, o adulto consegue lidar. A criança não. Por isso que o bebezinho às vezes tem que levar para benzer e fazer um monte de coisa”, sugere.

Ela ainda ressalta que, depois que a criança nascer, ela promete deixar que os colegas peguem no colo, abracem. Porém, enquanto ela estiver no ventre, o melhor é manter distância. “Não peguem no raio da minha barriga”, diz com mais ênfase na conclusão do discurso.

Mayra espera a primeira filha com o ator Arthur Aguiar, que se chamará Sophia. Ela tem um filho de 17 anos de um relacionamento anterior.