Grávida, filha de Roberto Justus fica machucada após assalto

Fabiana Justus, filha do empresário Roberto Justus, usou o Instagram para contar sobre o assalto que sofreu no sábado (27), em São Paulo. Segundo a empresária, que está grávida de gêmeas, o assaltante quebrou o vidro do Uber em que ela estava, a caminho do casamento de uma amiga, e levou seu iPhone X.

“Olha que maravilhoso que é morar no Brasil, meu celular acabou de ser furtado, o cara bateu com um negócio no vidro absurdamente forte, eu estou cheia de caco de vidro e cortes”, disse enquanto mostrava a janela do carro quebrado, os vidros no banco e alguns cortes no braço.

Ainda na rede social, Fabiana ressaltou que está bem, “fora o susto desnecessário para uma grávida”, e que o caso a levou a perder o casamento da amiga, pois teve que voltar para casa.

“Só espero que esse novo governo ajude a combater a violência. Sempre ando de carro blindado. Uma vez que pego Uber para ir para uma festa, acontece isso”, escreveu.