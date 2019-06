Grávida de 9 meses, Ticiane Pinheiro celebra aniversário em festa surpresa

A apresentadora Ticiane Pinheiro faz aniversário neste domingo, 16, e ganhou uma festa surpresa da família. A comemoração dos 43 anos ocorreu em um hotel, em São Paulo.

No Instagram e nos stories da rede social, ela publicou fotos e vídeos da celebração. Familiares escreveram mensagens de carinho em papéis com formato de coração que foram pendurados na cortina de fundo da mesa principal.

“Começando as comemorações do meu niver com uma festa surpresa feita pela minha família! Parabéns para mim! Viva eu”, escreveu Ticiane na legenda.

Em outra publicação para celebrar a data, ela falou sobre a vontade de ser mãe depois dos 40 anos. A apresentadora está grávida de nove meses de Manuella, filha com o jornalista César Tralli.

“Eu sempre falava que amaria ter outro filho após os 40 anos e terei. Tenho um marido que eu amo muito, uma filha que só me traz felicidade, uma família unida e amada, um trabalho que eu tenho muito orgulho em fazer e amigos e fãs maravilhosos. Gratidão é a palavra mais linda”, disse.

Também no Instagram, Tralli homenageou Ticiane pelo aniversário. “Admiro sua humildade, sua alegria de viver, sua generosidade, seu espírito eternamente jovem, sua dedicação plena pela nossa família. E muito mais. Você é fonte de inspiração. Te amo eternamente”, comentou o apresentador da Globo.