Grammy: cantora Joy Villa faz protesto contra o aborto

A cantora Joy Villa surpreendeu ao usar um vestido com uma imagem contra o aborto no tapete vermelho do Grammy, neste domingo. O traje, todo branco, tinha um feto estampado nas cores do arco-íris, e combinava com uma bolsa com os dizeres: “escolha a vida”.

“Eu sou uma mulher pró-vida”, explicou Joy ao canal Fox News na entrada da premiação. “Este ano eu escolhi defender uma causa no tapete vermelho, como sempre faço. Sou toda a favor da vida.” A cantora sugere colocar os bebês para adoção como alternativa ao aborto, como ela mesma fez aos 21 anos.

Em 2017, Villa aproveitou a visibilidade do tapete vermelho para defender o então recém-empossado presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ela desfilou com um vestido azul, vermelho e branco com o slogan do governante: “Make America great again”. Em entrevista à Fox News em outubro, ela afirmou que considera entrar para a política em um futuro próximo – pelo Partido Republicano, o mesmo de Trump.

A cantora se autodenomina “Princesa” Joy Villa e tem um único álbum I Make the Static, de 2014. Ela não está indicada para nenhum prêmio nesta edição do Grammy.