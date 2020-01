Grammy 2020: celebridades desfilam com looks ousados no tapete vermelho

Na contramão das glamourosas personalidades do cinema e da TV, os artistas da música são, por assim dizer, mais ousados no tapete vermelho. Como prova o Grammy 2020. Gwen Stefani apareceu com um look curtinho todo bordado com conchas do mar. Enquanto Ariana Grande gastou todo o salário com tecido para o volumoso vestido desfilado por ela na entrada da premiação.

Confira abaixo as estrelas que chamaram a atenção no tapete vermelho do Grammy 2020.