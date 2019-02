Grammy 2019: vote no melhor look do tapete vermelho

Um dos momentos aguardados do Grammy Awards deste domingo, 10, foi o tapete vermelho, quando as celebridades desfilaram com seus incríveis – ou nem tanto – looks. Nesta edição, a maioria das famosas optou por modelos mais tradicionais e poucas decidiram se arriscar. Cores mais neutras, como branco e prateado, marcaram a passagem das estrelas pelo tapete vermelho. Escolha o melhor look da premiação na enquete abaixo: