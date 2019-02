Grammy 2019: escolha a mais mal vestida da premiação

Além da música, os looks das famosas também chamaram a atenção do público na 61ª edição do Grammy Awards. Seja pelas boas escolhas ou pelas não tão favoráveis assim – como o exagero de babados ou ombreiras esquisitas – os modelos escolhidos pelas celebridades deram o que falar. Escolha qual foi o pior look da noite na enquete abaixo: