Grammy 2019: confira a lista dos principais vencedores

Aconteceu neste domingo, 10, a 61ª edição do Grammy Awards, que premiou os melhores da indústria musical americana em Los Angeles, Califórnia. A festa, comandada por Alicia Keys, trouxe algumas surpresas – como a presença ilustre de Michelle Obama – e outros momentos já aguardados pelo público, como o tributo a Dolly Parton, a performance de Lady Gaga e o dueto entre Miley Cyrus e Shawn Mendes. Confira os vencedores das principais categorias da noite:

Gravação do ano

This Is America – Childish Gambino (VENCEDOR)

I Like It – Cardi B, com Bad Bunny e J Balvin

The Joke – Brandi Carlile

God’s Plan – Drake

Shallow – Lady Gaga com Bradley Cooper

All The Stars – Kendrick Lamar com SZA

Rockstar – Post Malone com 21 Savage

The Middle – Zedd, com Maren Morris e Grey

Álbum do ano

Golden Hour – Kacey Musgraves (VENCEDOR)

Invasion Of Privacy – Cardi B

By The Way, I Forgive You – Brandi Carlile

Scorpion – Drake

H.E.R. – H.E.R.

Beerbongs & Bentleys – Post Malone

Dirty Computer – Janelle Monáe

Black Panther: The Album, Music From And Inspired By – Vários Artistas

Canção do ano

This Is America – Childish Gambino (VENCEDOR)

All The Stars – SZA com Kendrick Lamar

Bood’ Up – Ella Mai

God’s Plan – Drake

In My Blood – Shawn Mendes

The Joke – Brandi Carlile

The Middle – Zedd, com Maren Morris e Grey

Shallow – Lady Gaga com Bradley Cooper

Artista Revelação

Dua Lipa (VENCEDORA)

Chloe X Halle

Luke Combs

Greta Van Fleet

H.E.R.

Margo Price

Bebe Rexha

Jorja Smith

Melhor álbum de R&B

H.E.R – H.E.R. (VENCEDOR)

Sex & Cigarettes – Toni Braxton

Good Thing – Leon Bridges

Honestly – Lalah Hathaway

Gumbo Unplugged (Live) – PJ Morton

Melhor performance de R&B

Best Part – H.E.R. com Daniel Caesar (VENCEDOR)

Long as I Live – Toni Braxton

Summer – The Carters

Y O Y – Lalah Hathaway

First Began – PJ Morton

Melhor performance pop solo

Joanne (Where Do You Think You’re Goin?) – Lady Gaga (VENCEDOR)

Colors – Beck

Havana – Camila Cabello

God Is a Woman – Ariana Grande

Joanne (Where Do You Think You’re Goin?) – Lady Gaga

Better Now – Post Malone

Melhor performance de pop duo ou grupo

Shallow – Lady Gaga com Bradley Cooper (VENCEDOR)

Fall in Line – Christina Aguilera com Demi Lovato

Don’t Go Breaking My Heart – Backstreet Boys

‘S Wonderful – Tony Bennett com Diana Krall

Girls Like You – Maroon 5 com Cardi B

Say Something – Justin Timberlake com Chris Stapleton

The Middle – Zedd, com Maren Morris e Grey

Melhor álbum de pop com vocais

Sweetener – Ariana Grande (VENCEDOR)

Camila – Camila Cabello

Meaning of Life – Kelly Clarkson

Shawn Mendes – Shawn Mendes

Beautiful Trauma – P!nk

Reputation – Taylor Swift

Melhor performance de rock

When Bad Does Good – Chris Cornell (VENCEDOR)

Four Out of Five – Arctic Monkeys

Made An America – THE FEVER 333

Highway Tune – Greta Van Fleet

Uncomfortable – Halestorm

Melhor álbum de rock

From The Fires – Greta Van Fleet (VENCEDOR)

Rainier Fog – Alice In Chains

M A N I A – Fall Out Boy

Prequelle – Ghost

Pacific Daydream – Weezer

Melhor performance de rap

King’s Dead – Kendrick Lamar, com Jay Rock, Future e James Blake (VENCEDOR – EMPATE)

Bubblin – Anderson .Paak (VENCEDOR – EMPATE)

Be Careful – Cardi B

Nice For What – Drake

Sicko Mode – Travis Scott, com Drake, Big Hawk e Swae Lee

Melhor álbum de rap

Invasion of Privacy – Cardi B (VENCEDOR)

Swimming – Mac Miller

Victory Lap – Nipsey Hussle

Daytona – Pusha T

Astro World – Travis Scott