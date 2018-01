Grammy 2018: confira as oito melhores apresentações da festa

Principal prêmio da música americana, o Grammy Awards é palco para diversas apresentações, desde indicados da noite até nomes que estão sempre em pauta, como Elton John que novamente se apresentou na cerimônia ao lado de uma jovem estrela do pop – depois de Ed Sheeran e Lady Gaga, agora, foi a vez de Miley Cyrus, embrulhada em um belo vestido de princesa.

Confira abaixo oito bons shows da noite:

Kendrick Lamar e U2

O rapper Kendrick Lamar é dono de algumas das melhores apresentações da história do Grammy e, em 2018, ele não decepcionou. O músico subiu ao palco ao lado do U2 e um corpo de bailarinos vestidos de soldados enquanto entoava uma mistura de faixas de seu disco DAMN.

Kesha

Em prol do movimento #MeToo, que denúncia casos de assédio sexual contra mulheres, Kesha entoou de forma emotiva a faixa Praying, acompanhada por um coral feminino estrelado – entre elas estavam Camila Cabello, Cyndi Lauper e Andra Day.

Bruno Mars e Cardi B

O grande ganhador da noite fez uma animada apresentação no Grammy ao lado da rapper sensação Cardi B. A dupla entoou uma versão de Finesse.

P!nk

Sem suas famosas coreografias repletas de malabarismos, a cantora usou a voz para sustentar sua apresentação do Grammy. De camiseta branca e calça jeans, ela cantou a bela Wild Hearts Can’t Be Broken.

Luis Fonsi e Daddy Yankee

A dupla não economizou na energia ao levar o hit Despacito ao palco do Grammy. Além dos dançarinos que acompanharam a apresentação, os porto-riquenhos receberam a miss e compatriota Zuleyka Rivera no palco.

Lady Gaga

Ao piano e com um volumoso vestido, Lady Gaga fez uma bela apresentação das faixas Joanne e Million Reasons, de seu último disco.

Elton John e Miley Cyrus

Com vestido de princesa, Miley Cyrus deixou o passado de rebolados para trás na apresentação com Elton John. A dupla entoou a clássica Tiny Dancer.

Childish Gambino

Com um vocal impecável, o cantor e ator Donald Glover optou por uma apresentação intimista da faixa Terrified em vez de Redbone, hit pelo qual ele concorria ao Grammy de Gravação do Ano. Para melhorar o que já estava bom, a banda recebeu no palco o cantor de 10 anos de idade JD McCrary.