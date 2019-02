Gracyanne Barbosa, o abdômen mais duro do Anhembi

1. A X9-Paulistana encerra os desfiles do Grupo Especial com o enredo: "Sambando na chuva, num pé dágua ou na garoa, sou X9 numa boa" zoom_out_map 1/134 A X9-Paulistana encerra os desfiles do Grupo Especial com o enredo: "Sambando na chuva, num pé dágua ou na garoa, sou X9 numa boa" (Heitor Feitosa/VEJA.com) A X9-Paulistana encerra os desfiles do Grupo Especial com o enredo: "Sambando na chuva, num pé dágua ou na garoa, sou X9 numa boa"

7. A X9-Paulistana encerra os desfiles do Grupo Especial com o enredo: "Sambando na chuva, num pé dágua ou na garoa, sou X9 numa boa" zoom_out_map 7/134 A X9-Paulistana encerra os desfiles do Grupo Especial com o enredo: "Sambando na chuva, num pé dágua ou na garoa, sou X9 numa boa" (Heitor Feitosa/VEJA.com) A X9-Paulistana encerra os desfiles do Grupo Especial com o enredo: "Sambando na chuva, num pé dágua ou na garoa, sou X9 numa boa"

18. X9 Paulistana desfila no Grupo Especial paulistano, na noite deste sábado (14) no Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte de São Paulo zoom_out_map 18/134 X9 Paulistana desfila no Grupo Especial paulistano, na noite deste sábado (14) no Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte de São Paulo (Ricardo Matsukawa/VEJA.com) X9 Paulistana desfila no Grupo Especial paulistano, na noite deste sábado (14) no Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte de São Paulo

19. Gracyanne Barbosa durante o desfile da X-9 Paulistana no segundo dia de desfile do Grupo Especial de São Paulo zoom_out_map 19/134 Gracyanne Barbosa durante o desfile da X-9 Paulistana no segundo dia de desfile do Grupo Especial de São Paulo (Ricardo Matsukawa/VEJA.com) Gracyanne Barbosa durante o desfile da X-9 Paulistana no segundo dia de desfile do Grupo Especial de São Paulo

21. Jenifer Duarte durante o desfile da X-9 Paulistana no segundo dia de desfile do Grupo Especial de São Paulo zoom_out_map 21/134 Jenifer Duarte durante o desfile da X-9 Paulistana no segundo dia de desfile do Grupo Especial de São Paulo (Ricardo Matsukawa/VEJA.com) Jenifer Duarte durante o desfile da X-9 Paulistana no segundo dia de desfile do Grupo Especial de São Paulo

22. Gracyanne Barbosa durante o desfile da X-9 Paulistana no segundo dia de desfile do Grupo Especial de São Paulo zoom_out_map 22/134 Gracyanne Barbosa durante o desfile da X-9 Paulistana no segundo dia de desfile do Grupo Especial de São Paulo (Ricardo Matsukawa/VEJA.com) Gracyanne Barbosa durante o desfile da X-9 Paulistana no segundo dia de desfile do Grupo Especial de São Paulo

24. Jenifer Duarte durante o desfile da X-9 Paulistana no segundo dia de desfile do Grupo Especial de São Paulo zoom_out_map 24/134 Jenifer Duarte durante o desfile da X-9 Paulistana no segundo dia de desfile do Grupo Especial de São Paulo (Ricardo Matsukawa/VEJA.com) Jenifer Duarte durante o desfile da X-9 Paulistana no segundo dia de desfile do Grupo Especial de São Paulo

25. Bateria da Vai Vai durante o segundo dia de desfile do Grupo Especial paulistano zoom_out_map 25/134 Bateria da Vai Vai durante o segundo dia de desfile do Grupo Especial paulistano



26. Ana Hickmann durante o desfile da Vai Vai no segundo dia de desfile do Grupo Especial de São Paulo zoom_out_map 26/134 Ana Hickmann durante o desfile da Vai Vai no segundo dia de desfile do Grupo Especial de São Paulo (Felipe Cotrim/VEJA.com) Ana Hickmann durante o desfile da Vai Vai no segundo dia de desfile do Grupo Especial de São Paulo

29. Camila Silva, rainha da bateria da Vai Vai zoom_out_map 29/134 Camila Silva, rainha da bateria da Vai Vai



30. Camila Silva, rainha da bateria da Vai Vai zoom_out_map 30/134 Camila Silva, rainha da bateria da Vai Vai



31. Integrantes da Vai Vai têm problmas com um carro alegórico durante desfile zoom_out_map 31/134 Integrantes da Vai Vai têm problmas com um carro alegórico durante desfile (Felipe Cotrim/VEJA.com) Integrantes da Vai Vai têm problmas com um carro alegórico durante desfile

32. Bateria da Vai Vai durante o segundo dia de desfile do Grupo Especial paulistano zoom_out_map 32/134 Bateria da Vai Vai durante o segundo dia de desfile do Grupo Especial paulistano



33. Desfile da Vai vai no segundo dia de desfile do Grupo Especial de São Paulo zoom_out_map 33/134 Desfile da Vai vai no segundo dia de desfile do Grupo Especial de São Paulo (Ricardo Matsukawa/VEJA.com) Desfile da Vai vai no segundo dia de desfile do Grupo Especial de São Paulo

37. Cafu durante o desfile da Vai vai no segundo dia de desfile do Grupo Especial de São Paulo zoom_out_map 37/134 Cafu durante o desfile da Vai vai no segundo dia de desfile do Grupo Especial de São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.com) Cafu durante o desfile da Vai vai no segundo dia de desfile do Grupo Especial de São Paulo

38. Maria Rita durante o desfile da Vai vai no segundo dia de desfile do Grupo Especial de São Paulo zoom_out_map 38/134 Maria Rita durante o desfile da Vai vai no segundo dia de desfile do Grupo Especial de São Paulo (Ricardo Matsukawa/VEJA.com) Maria Rita durante o desfile da Vai vai no segundo dia de desfile do Grupo Especial de São Paulo

39. Maria Rita durante o desfile da Vai vai no segundo dia de desfile do Grupo Especial de São Paulo zoom_out_map 39/134 Maria Rita durante o desfile da Vai vai no segundo dia de desfile do Grupo Especial de São Paulo (Ricardo Matsukawa/VEJA.com) Maria Rita durante o desfile da Vai vai no segundo dia de desfile do Grupo Especial de São Paulo

40. Vai vai - Enredo: "Simplesmente Elis – a fábula de uma voz na transversal do tempo" zoom_out_map 40/134 Vai vai - Enredo: "Simplesmente Elis – a fábula de uma voz na transversal do tempo"



41. Desfile da Vai vai no segundo dia de desfile do Grupo Especial de São Paulo zoom_out_map 41/134 Desfile da Vai vai no segundo dia de desfile do Grupo Especial de São Paulo (Ricardo Matsukawa/VEJA.com) Desfile da Vai vai no segundo dia de desfile do Grupo Especial de São Paulo

42. Acadêmicos do Tatuapé desfila o enredo "Ouro, Símbolo de Riqueza e Ambição" zoom_out_map 42/134 Acadêmicos do Tatuapé desfila o enredo "Ouro, Símbolo de Riqueza e Ambição" (Heitor Feitosa/VEJA.com) Acadêmicos do Tatuapé desfila o enredo "Ouro, Símbolo de Riqueza e Ambição"

44. Gil Jung, Rainha de bateria da Acadêmicos do Tatuapé zoom_out_map 44/134 Gil Jung, Rainha de bateria da Acadêmicos do Tatuapé (Heitor Feitosa/VEJA.com) Gil Jung, Rainha de bateria da Acadêmicos do Tatuapé

48. Carol Narizinho, princesa de bateria da Acadêmicos do Tatuapé zoom_out_map 48/134 Carol Narizinho, princesa de bateria da Acadêmicos do Tatuapé (Heitor Feitosa/VEJA.com) Carol Narizinho, princesa de bateria da Acadêmicos do Tatuapé

49. Destaque da Acadêmicos do Tatuapé zoom_out_map 49/134 Destaque da Acadêmicos do Tatuapé (Heitor Feitosa/VEJA.com) Destaque da Acadêmicos do Tatuapé

50. Carol Narizinho, princesa de bateria da Acadêmicos do Tatuapé zoom_out_map 50/134 Carol Narizinho, princesa de bateria da Acadêmicos do Tatuapé (Heitor Feitosa/VEJA.com) Carol Narizinho, princesa de bateria da Acadêmicos do Tatuapé

56. Com o enredo´Sonhadores do Mundo Inteiro: uni-vos´, a Império de Casa Verde traz à passarela do samba paulistano os sonhos de liberdade e infantis zoom_out_map 56/134 Com o enredo´Sonhadores do Mundo Inteiro: uni-vos´, a Império de Casa Verde traz à passarela do samba paulistano os sonhos de liberdade e infantis (Heitor Feitosa/VEJA.com) Com o enredo´Sonhadores do Mundo Inteiro: uni-vos´, a Império de Casa Verde traz à passarela do samba paulistano os sonhos de liberdade e infantis

59. Com o enredo´Sonhadores do Mundo Inteiro: uni-vos´, a Império de Casa Verde traz à passarela do samba paulistano os sonhos de liberdade e infantis zoom_out_map 59/134 Com o enredo´Sonhadores do Mundo Inteiro: uni-vos´, a Império de Casa Verde traz à passarela do samba paulistano os sonhos de liberdade e infantis (Felipe Cotrim/VEJA.com) Com o enredo´Sonhadores do Mundo Inteiro: uni-vos´, a Império de Casa Verde traz à passarela do samba paulistano os sonhos de liberdade e infantis

61. Valeska Reis, Rainha da bateria da Império de Casa Verde zoom_out_map 61/134 Valeska Reis, Rainha da bateria da Império de Casa Verde (Heitor Feitosa/VEJA.com) Valeska Reis, Rainha da bateria da Império de Casa Verde

63. Valeska Reis, Rainha da bateria da Império de Casa Verde zoom_out_map 63/134 Valeska Reis, Rainha da bateria da Império de Casa Verde (Heitor Feitosa/VEJA.com) Valeska Reis, Rainha da bateria da Império de Casa Verde

70. Marília Pêra durante o desfile da Mocidade Alegre no segundo dia de desfile do Grupo Especial de São Paulo com o enredo: "Nos Palcos da Vida… Uma Vida no Palco. Marília" zoom_out_map 70/134 Marília Pêra durante o desfile da Mocidade Alegre no segundo dia de desfile do Grupo Especial de São Paulo com o enredo: "Nos Palcos da Vida… Uma Vida no Palco. Marília" (Ivan Pacheco/VEJA.com) Marília Pêra durante o desfile da Mocidade Alegre no segundo dia de desfile do Grupo Especial de São Paulo com o enredo: "Nos Palcos da Vida… Uma Vida no Palco. Marília"

72. Desfile da Mocidade Alegre no segundo dia de desfile do Grupo Especial de São Paulo com o enredo: "Nos Palcos da Vida… Uma Vida no Palco. Marília" zoom_out_map 72/134 Desfile da Mocidade Alegre no segundo dia de desfile do Grupo Especial de São Paulo com o enredo: "Nos Palcos da Vida… Uma Vida no Palco. Marília" (Ivan Pacheco/VEJA.com) Desfile da Mocidade Alegre no segundo dia de desfile do Grupo Especial de São Paulo com o enredo: "Nos Palcos da Vida… Uma Vida no Palco. Marília"

74. Desfile da Mocidade Alegre no segundo dia de desfile do Grupo Especial de São Paulo com o enredo: "Nos Palcos da Vida… Uma Vida no Palco. Marília" zoom_out_map 74/134 Desfile da Mocidade Alegre no segundo dia de desfile do Grupo Especial de São Paulo com o enredo: "Nos Palcos da Vida… Uma Vida no Palco. Marília" (Felipe Cotrim/VEJA.com) Desfile da Mocidade Alegre no segundo dia de desfile do Grupo Especial de São Paulo com o enredo: "Nos Palcos da Vida… Uma Vida no Palco. Marília"

78. Aline Oliveira, rainha da bateria da Mocidade Alegre durante o segundo dia de desfile do Grupo Especial de São Paulo zoom_out_map 78/134 Aline Oliveira, rainha da bateria da Mocidade Alegre durante o segundo dia de desfile do Grupo Especial de São Paulo (Felipe Cotrim/VEJA.com) Aline Oliveira, rainha da bateria da Mocidade Alegre durante o segundo dia de desfile do Grupo Especial de São Paulo

80. Musa da Mocidade Alegre desfila no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo zoom_out_map 80/134 Musa da Mocidade Alegre desfila no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.com) Musa da Mocidade Alegre desfila no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo

82. Desfile da Mocidade Alegre no segundo dia de desfile do Grupo Especial de São Paulo com o enredo: "Nos Palcos da Vida… Uma Vida no Palco. Marília" zoom_out_map 82/134 Desfile da Mocidade Alegre no segundo dia de desfile do Grupo Especial de São Paulo com o enredo: "Nos Palcos da Vida… Uma Vida no Palco. Marília"



83. Aline Oliveira durante o desfile da Mocidade Alegre no segundo dia de desfile do Grupo Especial de São Paulo zoom_out_map 83/134 Aline Oliveira durante o desfile da Mocidade Alegre no segundo dia de desfile do Grupo Especial de São Paulo (Ricardo Matsukawa/VEJA.com) Aline Oliveira durante o desfile da Mocidade Alegre no segundo dia de desfile do Grupo Especial de São Paulo

89. Sabrina Sato, Madrinha da bateria da Gaviões da Fiel zoom_out_map 89/134 Sabrina Sato, Madrinha da bateria da Gaviões da Fiel (Felipe Cotrim/VEJA.com) Sabrina Sato, Madrinha da bateria da Gaviões da Fiel

90. Sabrina Sato durante o desfile da Gaviões da Fiel no segundo dia de desfile do Grupo Especial de São Paulo zoom_out_map 90/134 Sabrina Sato durante o desfile da Gaviões da Fiel no segundo dia de desfile do Grupo Especial de São Paulo (Ricardo Matsukawa/VEJA.com) Sabrina Sato durante o desfile da Gaviões da Fiel no segundo dia de desfile do Grupo Especial de São Paulo

93. Gaviões da Fiel traz à passarela o universo mágico do baralho zoom_out_map 93/134 Gaviões da Fiel traz à passarela o universo mágico do baralho (Ivan Pacheco/VEJA.com) Gaviões da Fiel traz à passarela o universo mágico do baralho

97. Thaila Ayala, Madrinha da ala das crianças da Gaviões da Fiel zoom_out_map 97/134 Thaila Ayala, Madrinha da ala das crianças da Gaviões da Fiel (Felipe Cotrim/VEJA.com) Thaila Ayala, Madrinha da ala das crianças da Gaviões da Fiel

98. Desfile da Gaviões da Fiel com o enredo "No jogo enigmático das cartas, desvendem os mistérios e façam suas apostas, pois a sorte está lançada" zoom_out_map 98/134 Desfile da Gaviões da Fiel com o enredo "No jogo enigmático das cartas, desvendem os mistérios e façam suas apostas, pois a sorte está lançada"



99. Musa da Gaviões da Fiel zoom_out_map 99/134 Musa da Gaviões da Fiel (Felipe Cotrim/VEJA.com) Musa da Gaviões da Fiel

106. Musa da Gaviões da Fiel zoom_out_map 106/134 Musa da Gaviões da Fiel (Felipe Cotrim/VEJA.com) Musa da Gaviões da Fiel

108. Musa da Gaviões da Fiel zoom_out_map 108/134 Musa da Gaviões da Fiel (Felipe Cotrim/VEJA.com) Musa da Gaviões da Fiel

109. Musa da Gaviões da Fiel zoom_out_map 109/134 Musa da Gaviões da Fiel (Felipe Cotrim/VEJA.com) Musa da Gaviões da Fiel

110. Desfile da Gaviões da Fiel com o enredo "No jogo enigmático das cartas, desvendem os mistérios e façam suas apostas, pois a sorte está lançada" zoom_out_map 110/134 Desfile da Gaviões da Fiel com o enredo "No jogo enigmático das cartas, desvendem os mistérios e façam suas apostas, pois a sorte está lançada"



112. Musa da Vila Maria durante desfile da escola no Grupo Especial paulistano zoom_out_map 112/134 Musa da Vila Maria durante desfile da escola no Grupo Especial paulistano (Felipe Cotrim/VEJA.com) Musa da Vila Maria durante desfile da escola no Grupo Especial paulistano

113. Unidos de Vila Maria traz para a avenida o enredo Só os diamantes são eternos na química divina zoom_out_map 113/134 Unidos de Vila Maria traz para a avenida o enredo Só os diamantes são eternos na química divina (Felipe Cotrim/VEJA.com) Unidos de Vila Maria traz para a avenida o enredo Só os diamantes são eternos na química divina

120. A ex-panicat Dani Bolina, musa da Vila Maria zoom_out_map 120/134 A ex-panicat Dani Bolina, musa da Vila Maria (Felipe Cotrim/VEJA.com) A ex-panicat Dani Bolina, musa da Vila Maria

126. Bruna Fonseca, Princesa da Bateria da Vila Maria, se prepara para o desfile do Grupo Especial paulistano zoom_out_map 126/134 Bruna Fonseca, Princesa da Bateria da Vila Maria, se prepara para o desfile do Grupo Especial paulistano (Felipe Cotrim/VEJA.com) Bruna Fonseca, Princesa da Bateria da Vila Maria, se prepara para o desfile do Grupo Especial paulistano

127. Vila Maria abre o segundo dia dos desfiles do Grupo Especial, no Sambódromo do Anhembi zoom_out_map 127/134 Vila Maria abre o segundo dia dos desfiles do Grupo Especial, no Sambódromo do Anhembi (Felipe Cotrim/VEJA.com) Vila Maria abre o segundo dia dos desfiles do Grupo Especial, no Sambódromo do Anhembi

128. A ex-panicat Dani Bolina, musa da Vila Maria zoom_out_map 128/134 A ex-panicat Dani Bolina, musa da Vila Maria (Felipe Cotrim/VEJA.com) A ex-panicat Dani Bolina, musa da Vila Maria

129. Vila Maria abre os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial paulistano, na noite deste sábado (14) no Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte de São Paulo zoom_out_map 129/134 Vila Maria abre os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial paulistano, na noite deste sábado (14) no Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte de São Paulo (Felipe Cotrim/VEJA.com) Vila Maria abre os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial paulistano, na noite deste sábado (14) no Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte de São Paulo

130. Movimentação no Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte de São Paulo para o segundo dia de Desfiles do Grupo Especial paulistano zoom_out_map 130/134 Movimentação no Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte de São Paulo para o segundo dia de Desfiles do Grupo Especial paulistano (Ivan Pacheco/VEJA.com) Movimentação no Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte de São Paulo para o segundo dia de Desfiles do Grupo Especial paulistano

133. Integrantes das escolas de samba chegam para os desfiles do Grupo Especial paulistano, na noite deste sábado (14) no Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte de São Paulo zoom_out_map 133/134 Integrantes das escolas de samba chegam para os desfiles do Grupo Especial paulistano, na noite deste sábado (14) no Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte de São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.com) Integrantes das escolas de samba chegam para os desfiles do Grupo Especial paulistano, na noite deste sábado (14) no Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte de São Paulo