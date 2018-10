Que ele está acima de todos os outros restaurantes de Goiânia não é mentira. Pelo menos literalmente. Fica na cobertura do Órion Business & Health Complex, que, com seus 183 metros de altura, disputa com o Millennium Palace, em Balneário Camboriú, o título de prédio mais alto do Brasil (os defensores do espigão catarinense argumentam que o goiano põe na conta o cocuruto, que sustenta uma bandeira). Polêmicas à parte, o Grá é o único empreendimento já em operação no complexo, que abrigará ainda um shopping e um hospital. Projetado pelo arquiteto Leo Romano, espalha-se por mais de 500 metros quadrados e se vê quase todo cercado de amplos janelões, para que a vista de tirar o fôlego não fique escondida. A parede que resta tem revestimento de pastilhas douradas. Elas contrastam com as colunas de madeira escura e as mesas com tampo de mármore preto. A decoração é marcada também por um sofá que serpenteia pelo salão e por um enorme carrinho de chá, com rodas de quase 2 metros de diâmetro. Nesse ambiente elegante, o chef Ian Baiocchi executa sua versão da culinária francesa. O croque madame, por exemplo, indicado para compartilhar, chega à mesa em pequenas porções e leva presunto royal, queijo gruyère, shiitake e cogumelo-de-paris com trufa negra e um ovo de codorna frito por cima (R$ 36,00). A costela de porco braseada com molho de mostarda e beterraba, gel de salsinha, blinis de mandioquinha com bacon, pimentão tostado e cogumelos selvagens (R$ 82,00) é o prato principal de maior sucesso, seguido pelo robalo com cogumelos, folhas de mostarda, kale e brioche (R$ 98,00). Para fechar, recomenda-se a tarte au chocolat com caramelo de especiarias, flor de sal e sorvete de gengibre (R$ 32,00). Dada a sofisticação do restaurante, quase não há quem recuse a carta de vinhos, que lista pedidas como o espumante francês Comte de Bailly Blanc de Blancs Brut (R$ 154,00). Na altura do heliponto e com cardápio reduzido, o rooftop funciona de quinta a sexta (das 18h às 23h30), aos sábados (16h à 0h30) e aos domingos (16h às 22h). Avenida Portugal, 1148, 40º andar, Setor Marista, ☎ 3181-0322 (72 lugares). 19h30/0h (sex. e sáb. até 0h30; dom. 12h/16h; fecha seg.). Aberto em 2018. $$$$

