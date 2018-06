Google lança ferramenta que compara selfies a obras de arte

O Google lançou nesta quarta-feira o recurso Art Selfie, disponível no aplicativo Google Arts & Culture, voltado às artes. A ferramenta compara as selfies dos usuários com mais de 1.600 retratos pintados ao longo dos séculos. As obras vêm de acervos de todas as partes do mundo, sendo 500 delas disponibilizadas por museus do Brasil, como a Pinacoteca de São Paulo. A plataforma promete aumentar o acervo até o final de 2018.

Em tempos de discussão sobre o destino dos dados disponibilizados na internet, o Art Selfie promete aos usuários não usar as fotos para nenhum outro fim que não o proposto pelo aplicativo. A imagem, inclusive, é apagada logo após o uso, não ficando armazenada em nenhum lugar. Caso o usuário queira usar novamente a ferramenta, ele precisará tirar outra selfie.