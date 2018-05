Google lança exposição virtual sobre vida e obra de Frida Kahlo

O Google lançou nesta quinta-feira uma retrospectiva online da vida e da obra da pintora mexicana Frida Kahlo. O acervo com mais de oitocentas peças — entre obras, imagens, cartas e retratos da artistas — já está disponível na plataforma Google Arts & Culture.

Para criar a exposição virtual, a empresa fez parcerias com mais de trinta instituições de sete países diferentes. Quadros clássicos da artista podem ser acessados, como The Broken Column (1944) e o autorretrato sem título de Frida com colar de espinhos e beija-flor (1940). Deste acervo, 20 obras podem ser vistas em super alta definição, o que permite enxergar detalhes que passariam despercebidos a olho nu, como na obra Autorretrato Dedicado a Leon Trotsky, em que é possível ver uma carta de Frida na obra.

Ainda estão disponíveis coleções particulares de Frida que nunca estiveram disponíveis na internet, como View of New York, em que a artista desenhou o que via pela janela do Barbizon Plaza Hotel, em 1932. Os visitantes ainda poderão fazer três passeios com realidade virtual, em que é possível conhecer lugares e pessoas e marcaram a vida da artista.