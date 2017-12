Glouton: o melhor variado e o melhor da cidade em BH

Ao mesclar a culinária francesa com ingredientes e receitas mineiras, o chef Leonardo Paixão consolidou-se como um dos cozinheiros mais inventivos do país. Além de lhe destinar o troféu de chef do ano (leia aqui), o júri de VEJA COMER & BEBER conferiu dois prêmios ao seu restaurante. No Glouton, um capítulo com dez petiscos dá início à refeição, repleta de agradáveis surpresas. Despertam o paladar, por exemplo, os chips de beterraba com queijo de cabra e ervas (R$ 35,00), o canelone crocante de porco ao molho apimentado (R$ 37,00) e o rosbife de filé curado com chips de batata-doce e picles de maxixe (R$ 35,00). Sorte que por R$ 41,00 é possível provar uma unidade de cada uma das dez sugestões. De entrada, destacam-se pedidas como ovo mole com surubim defumado, gratinado com queijos gruyère e da Serra da Canastra (R$ 33,00), e suflê de bacalhau, chuchu e batata-doce (R$ 43,00). Entre os principais, as grandes estrelas são a papada de porco com mil-folhas de mandioca e pastel de batata-doce (R$ 74,00), a costela de boi com angu de milho branco e molho de café (R$ 69,00) e o surubim cozido e defumado com legumes ao molho agridoce e uma espécie de waffle de mandioca (R$ 88,00). As receitas merecem a companhia de vinhos como o português Quinta da Covela Arinto (R$ 105,00) e o tinto francês Aviron Beaujolais Villages (R$ 127,00). A torta de chocolate com flor de sal, pimenta-do-reino e calda quente de caramelo (R$ 21,00) é uma das dez tentações para fechar a refeição. Em tempo: o sucesso do Glouton é tanto que em meados de janeiro Paixão planeja abrir outra casa, o gastrobar Nicolau, em Santa Tereza. Quem é Nicolau? O buldogue-francês do chef. Rua Bárbara Heliodora, 59, Lourdes, ☎ 3292-4237 (90 lugares). 19h30/0h (sex. 12h/15h e 19h/1h; sáb. 13h/17h e 19h30/1h; fecha dom.). Aberto em 2013. $$$

2º lugar da categoria o melhor da cidade: Xapuri

Saudosos do clima de fazenda não têm do que reclamar por aqui. As longas mesas com bancos de madeira espalham-se por ambientes com teto de palha. Bananeiras, samambaias e plantas do gênero fazem as vezes de itens de decoração. E ainda há o fogão a lenha, sempre crepitando, que exala aquele irresistível perfume de comida caseira. Na curva dos 80 anos, dona Nelsa Trombino, a fundadora, já não responde pelo dia a dia da cozinha. Este passou para as mãos de um dos filhos dela, Flávio Figueiredo, que aprendeu a arte de preparar clássicos da culinária mineira com a mãe. Faça como grande parte da clientela e peça logo o pastel de angu com carne-seca (R$ 35,40, dez unidades) ou o bolinho de mandioca com mussarela (R$ 33,40, doze unidades) e uma cerveja Original ou Heineken (R$ 12,90 cada uma, de 600 mililitros). Para fãs de cachaça, não há melhor escolha que a sequência de três meias-doses da mítica Anísio Santiago, da Encantos da Marquesa Ouro e da Áurea Custódio 5 anos (R$ 58,00). A maioria dos pratos principais farta duas ou mais pessoas. É o caso do miolo de alcatra na chapa com cebola-roxa, moranga e batata-doce rústica, acompanhado de vinagrete de pimenta dedo-de-moça, arroz de pequi e farofa de castanha-de-baru (R$ 88,90). Mas pé no freio: por se tratar de um restaurante de comida mineira, é obrigatório reservar espaço para as sobremesas. As melhores delas, como o doce de leite mole, a ambrosia e o pudim de leite condensado, ficam dispostas num bufê self-service com mais de trinta opções (R$ 8,90 cada 100 gramas). O cafezinho é por conta da casa. Rua Mandacaru, 260, Pampulha, ☎ 3496-6198 (480 lugares). 12h/23h (dom. e feriados até 18h; fecha seg.). Aberto em 1987. $$

3º lugar da categoria o melhor da cidade: Taste-Vin

Todos os meses, a equipe capitaneada pelo mineiro Rodrigo Fonseca, um engenheiro que se reinventou como chef há três décadas, prepara cerca de 1 600 suflês. Eles chegam à mesa com a borda crocante, transbordando a porcelana, em treze versões. O campeão de pedidos, batizado com o nome da casa, leva camarão grelhado, cogumelo-de-paris e queijo gruyère (R$ 95,00). O mais em conta combina vagem, cenoura, espinafre e alho-poró (R$ 54,00). Os suflês disputam atenção com receitas como o atum com pimenta e gengibre ao molho agridoce mais cebolas ao gorgonzola (R$ 92,00) e as costeletas de cordeiro grelhadas, guarnecidas de feijão-branco e alho confitado (R$ 90,00). Para provar o joelho de cordeiro cozido lentamente ao molho de vinho tinto e alho, servido com batata dauphinoise (R$ 120,00), é preciso encomendá-lo 24 horas antes. No começo da refeição, vale a pena aceitar o couvert composto, por exemplo, de queijo de cabra com azeite e ervas frescas, tomate semidesidratado e musse de pepino com limão (R$ 23,00 por pessoa). A parede repleta de vinhos mostra que a bebida ali tem papel de destaque. Gosta do assunto? Peça para conhecer a enorme adega, onde descansam mais de 850 rótulos, do trivial italiano Castellani Elitaio Montepulciano d’Abruzzo (R$ 79,20) ao lendário Château Latour 1995 (Pauillac – Premier Grand Cru Classe), vendido por R$ 7 886,20. Para finalizar, fazem sucesso os suflês com chocolate ou banana com praliné de amêndoas (R$ 25,00 cada um). Rua Curitiba, 2105, Lourdes, ☎ 3292-5423 e 2555-3585 (90 lugares). 19h30/0h (sex. e sáb. até 1h; fecha dom.). Aberto em 1988. $$$

2º lugar da categoria variado/contemporâneo: Trindade

As receitas de Fred Trindade exibem uma cozinha mineira moderna de alta qualidade. Para abrir os trabalhos, tem dadinhos de tapioca (R$ 26,00, oito unidades). O arrumadinho mineiro consiste em uma barriga de porco crocante e prensada acompanhada por couve, farofa de milho flocada, ovo caipira frito, quiabo tostado e ceviche de banana-da-terra (R$ 58,00). Suculentos, os arrozes são outra especialidade. A versão com polvo é cozida no caldo do molusco e leva os tentáculos mais tomate-uva, brócolis e picles de beterraba (R$ 88,00). Rua Alvarenga Peixoto, 388, Lourdes, ☎ 2512-4479 (80 lugares). 12h/16h e 19h/0h (sex. e sáb. sem intervalo; dom. só almoço 12h/17h; fecha seg.). Aberto em 2011. $$$

3º lugar da categoria variado/contemporâneo: Ephigênia Bistrô

O restaurante oferece menu executivo nos dias úteis (R$ 47,00). Nele aparecem receitas como o ceviche de peixe branco ao vinagrete de coco e maracujá com purê de batata e chips de batata-doce, e ainda o medalhão de filé ao molho de jabuticaba com batatas laminadas. À la carte, receitas como o carré de cordeiro em crosta de alecrim com mostarda francesa servido com arroz misto selvagem (R$ 88,00) ocupam lugar de destaque. O corneto ao creme mascarpone com sorvete de baunilha e frutas vermelhas (R$ 24,00) encerra a refeição. Rua Grão Pará, 20, Santa Efigênia, ☎ 2535-3065 (94 lugares). 11h30/15h e 18h/0h (seg. só almoço; dom. e feriados 12h/17h). Aberto em 2011. $$$