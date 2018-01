Gloria Maria rebate crítica: ‘siga pessoas iguais a você’

Gloria Maria respondeu sem meias palavras uma crítica no Instagram. O textão veio depois que uma usuária da rede, que apagou o comentário e o perfil em seguida, criticou uma foto em que a jornalista aparece com as filhas ao lado da estátua de Nelson Mandela.

“Estranho por quê? O que você sabe da minha vida? Desculpe, mas você é destas pessoas amargas e frustradas que vivem pra criticar a vida de quem não conhece! É muito triste a inveja! Racista e discriminatória é você que julga sem conhecer! Como você segue alguém que não admira e não te representa? Porque você acusa a Globo? Se olhe no espelho e tente saber quem você é e o que quer pra sua vida! Não tente analisar a vida dos outros sem conseguir viver a sua! Pessoas como você entristecem a humanidade! Vivo no meio da elite porque posso e conquistei meu lugar lutando! E o que você sabe sobre os ideias do Mandela além do seu mundinho triste e pequeno! Vai ler, aprender, se informar! Talvez assim você consiga ser uma pessoa e com mais sabedoria! Julgar os outros é fácil! Quero ver você olhar pra você mesma! Para o que você faz da sua própria vida! Por favor, siga pessoas iguais a você! Não quero gente assim num espaço que é meu! Tente saber a origem da sua infelicidade e frustração! Viver, querida, é tentar aprender e ser melhor! Não quero você por aqui, ok?”

Ao longo dos comentários, Glória recebeu o apoio de outros seguidores.