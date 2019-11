Gloria Maria fala pela primeira vez sobre cirurgia no cérebro

View this post on Instagram

Queridos! Esta foto não tem PRODUCAO. Não tem maquiagem . Não tem luz boa nem filtro. É VIDA!! É para agradecer o amor de todos vocês que torceram por mim neste momento realmente difícil! Não tenho assessoria de imprensa! Texto meu! Direto do meu coração. Dividindo com vocês o que realmente aconteceu! Desmaiei na minha casa , do nada, na madrugada de sábado 3/11. Bati com a cabeça na quina da mesa de vidro e machuquei. Fui no hospital costurar e os exames para saber a causa do desmaio mostraram um tumor no meu cérebro que iria me matar silenciosamente a qualquer momento. Mas o tumor formou um edema em volta dele que inflamou e me fez desmaiar. A primeira ajuda de DEUS. Estava com uma bomba relógio já acionada no meu cérebro. Mas Deus tenho certeza agora gosta de mim. Enviou o mensageiro dr Paulo Niemeyer para me resgatar. Ele montou uma operacao de guerra. Corrida contra o tempo! 6 hs de cirurgia. CTI. Sobrevivi!! Hoje acredito em milagre!! Ainda tenho um caminho a percorrer. Mas estou inteira. Viva!! Nenhuma consequência esta foto uma das minhas filhas fez hoje com todo amor para vocês. Segundo o Dr Paulo Niemeyer em 3 semanas volto ao Globo Reporter!! Do fundo da minha alma quero dizer OBRIGADA a vocês. Fui salva também pela energia pura e verdadeira que vocês me enviaram! Estou forte , tranquila e FELIZ. Inúmeras descobertas! Aprendendo muito. Agradecendo a cada segundo a BENCAO de estar. VIVA!!AMO. VOCES que compartilham só com AMOR. Este espaço!!❤️💎💃🏼👄🙏🏿