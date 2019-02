Globo vai exibir o primeiro episódio de ‘The Handmaid’s Tale’

A Globo vai repetir a estratégia de exibir um episódio de uma série exclusiva de seu serviço de streaming, o Globoplay, na televisão aberta, na tentativa de atrair novos assinantes para a plataforma. Na terça-feira 12, a emissora transmite o primeiro episódio de The Handmaid’s Tale – O Conto da Aia.

O episódio vai ao ar, na íntegra e sem intervalo, após o Jornal da Globo. A primeira temporada do seriado, que é baseado na obra da escritora canadense Margaret Atwood, já está disponível no Globoplay para assinantes.

A produção se passa em um futuro próximo e mostra a sociedade americana vivendo sob uma nova ordem, comandada apenas por homens. Com a fertilidade em queda, as mulheres que ainda conseguem ter filhos são transformadas em escravas sexuais, com o único propósito de gerar filhos.

A série é protagonizada pela atriz Elizabeth Moss (a Peggy de Mad Men). Lançada originalmente em 2017, está atualmente na produção de sua terceira temporada. Até agora, ganhou onze prêmios no Emmy – incluindo melhor série e melhor atriz – e dois no Globo de Ouro.