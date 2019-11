Globo, SBT, Record e celebridades prestam homenagem a Gugu Liberato

View this post on Instagram

Desde ontem, eu e todo o Brasil estamos tensos, apreensivos, tristes, estarrecidos, em oração e pensando em você o tempo todo, Gugu. Uma corrente de milhões de pessoas se uniu à sua família e amigos que estão em Orlando. Agora veio a notícia que ninguém queria receber, e tá difícil de acreditar. Você tão novo, tão feliz, tão bom, tão generoso… Tantas vezes estivemos juntos nos seus programas. Recebi tantas homenagens no seu palco e sou muito, muito grata por tudo o que você fez por mim e pela minha carreira. Sou muito grata pelo respeito que você sempre teve pela minha família, pelos meus pais, pela Mariana. Eu não tive tempo de dizer isso pessoalmente, mas quero te agradecer profundamente pelo carinho e generosidade com que você recebeu a minha filha neste ano. Muito obrigada ❤ Maricota me falou do quanto estava feliz em trabalhar ao seu lado e aprender com você. Nossa vida é um sopro e o que fica é o seu amor pela família, pelos amigos e colegas, pelo trabalho, pelo seu público, e o seu legado. Você fez história! Jamais esqueceremos de você! Fique em paz, que Deus te receba. Olhe por todos nós daí! 😥❤ À Dona Maria do Céu, Aparecida, Armandio, Rose e as crianças, a toda a família, equipe e amigos, as minhas orações. Que vocês tenham muita força e luz para superar este momento tão difícil 🙏🌟❤