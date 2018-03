Globo poderá captar R$ 19 milhões para a série ‘Sob Pressão’

A segunda temporada de Sob Pressão, transmitida pela Globo, recebeu o aval do Ministério da Cultura para captar uma verba de 18,75 milhões de reais, de acordo com o Diário Oficial da União publicado nesta quinta-feira. A minissérie ganhou a aprovação através da produtora responsável, a Conspiração Filmes.

As gravações da segunda temporada de Sob Pressão começaram no início de março. Além dos protagonistas vividos por Julio Andrade e Marjorie Estiano, o elenco da segunda temporada contará com três novos atores: Fernanda Torres, Humberto Carrão e Julia Shimura, atriz que participou do filme homônimo de 2016, que inspirou a produção.

O drama médico, que é gravado em uma parte desativada do Hospital Nossa Senhora das Dores, na zona norte do Rio de Janeiro, abordará a corrupção dentro da saúde pública na segunda temporada. Andrucha Waddington volta para a direção artística da produção.

A segunda temporada de Sob Pressão tem previsão de estreia para o segundo semestre deste ano.