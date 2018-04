Globo: novo ‘Os Trapalhões’ não terá continuação

Ao contrário da Escolinha do Professor Raimundo sob o comando de Bruno Mazzeo, filho e herdeiro de Chico Anysio, o humorístico Os Trapalhões não terá mais de uma temporada. Procurada pela reportagem de VEJA, a assessoria de imprensa da Globo confirma. “Trapalhões foi pensado apenas como uma homenagem pontual mesmo.”

A reedição da atração de Renato Aragão e Dedé Santana, um clássico dos anos 1970 e 1980, foi ao ar em julho passado no canal pago Viva, da Globo, e decepcionou crítica e público. Faltou graça ao programa, que deveria ter no humor o seu grande atrativo.

Em determinado momento do primeiro episódio do remake, Dedé alertava Didi (Renato Aragão): “Cuidado com o que você vai falar, os tempos são outros”. A advertência era uma clara alusão ao fato de que, como já amplamente divulgado na imprensa, essa versão da trupe de comédia estaria atenta ao politicamente correto e não faria piadas sobre minorias. A ausência desse tipo de humor, que reinou no período em que o seriado original foi ao ar, entre 1977 e 1995, porém, não foi o que tornou intragável a estreia. Foi a ausência de qualquer humor.