Globo exibe primeiro beijo gay de uma novela das 6 em ‘Orgulho e Paixão’

A Globo exibiu nesta quarta-feira sua primeira cena de beijo entre dois homens de uma novela das 6. Luccino (Juliano Laham) e Otávio (Pedro Henrique Müller) trocaram um beijo em Orgulho e Paixão, levando os espectadores do folhetim à loucura nas redes sociais.

Na cena romântica, os dois relembraram falaram sobre o futuro de seu relacionamento. “O que eu vou fazer quando você voltar para o quartel e a angústia apertar de novo?”, disse Luccino ao capitão do Exército. “Tenta pensar em coisas boas, em comprar peças novas para sua moto, no macarrão da sua mama. Pense em dar um mergulho na cachoeira que você adora, com aquela água gelada”, respondeu Otávio.

Em seguida, Luccino lembrou o momento em que Otávio o havia tocado pela primeira vez, no braço. “Foi rápido, mas eu senti”, disse. “Senti uma eletricidade que foi direto para o coração.”

Eis o primeiro beijo Lutávio e primeiro beijo gay das novelas das 18h! muito que bem. #OrgulhoEPaixão pic.twitter.com/4JezRcPp5A — Luis. (@luisfernandw) September 12, 2018

Após o beijo, o capitão se assustou. “Que loucura eu fiz? Onde eu estava com a cabeça, Luccino? Eu deixei o Randolfo sozinho no quartel com os meus soldados. Mas ele é gago. Como é que deve estar a ordem, deve estar uma bagunça“, disse, correndo.

Este foi o primeiro beijo entre pessoas do mesmo sexo a ser exibido nessa faixa horária de novelas da Globo, apesar de o canal já ter inserido personagens homossexuais nas tramas do horário no passado. A emissora exibiu o primeiro beijo gay de suas novelas em 2013, no folhetim das 9 Amor à Vida, uma cena protagonizada por Mateus Solano e Thiago Fragoso.