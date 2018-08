Globo é criticada após atriz dizer que cachorro é anestesiado em novela

A Globo recebeu uma enxurrada de críticas nesta quarta-feira após a atriz mirim Natthalia Gonçalves, da novela das 7 O Tempo Não Para, dizer no Vídeo Show que a emissora anestesia um cachorro que aparece na trama. Natthalia participou do programa junto com a também atriz mirim Raphaela Alvittos e com o cão, batizado de Pirata no folhetim.

O animal estava bastante agitado e, mesmo na coleira, andava de um lado para o outro no estúdio. Questionada sobre como era trabalhar com um cachorro tão inquieto, a atriz disse: “A gente tem o truque de deixar ele deitado, só que agora, como a gente não está com a comida, não dá para fazer. E também às vezes dão anestesia, porque ele não para quieto”.

Imediatamente, Sophia Abrahão, uma das apresentadoras do Vídeo Show, exclamou um “ai, meu Deus” e olhou para a equipe de produção. Em seguida, ela afirmou: “Não dão anestesia, estão falando aqui. O cachorro é fofo mesmo!“.

A Globo, então, passou a ser bastante criticada nas redes sociais. “Estou até agora esperando a Globo mostrar que conseguem deixar o bichinho deitado quietinho com biscoitos e não ANESTESIA! Isso é MUITO GRAVE: um cachorro precisa ficar em jejum e sem beber água durante horas para ser anestesiado!”, disse uma pessoa. “A apresentadora tentou disfarçar, mas pra quem não sabe, anestesia em excesso pode provocar a morte do animal, sem contar nos danos colaterais pós anestesia. Absurdo é pouco”, comentou outra.

Ao final do Vídeo Show, Sophia retomou o assunto, negando a anestesia. “Gente, só um esclarecimento, todas as cenas com o cachorro são acompanhadas pelo seu dono”, disse. “A gente tem dois cachorros para interpretar o papel de Pirata, que são adestrados para fazer todas as cenas, inclusive aquelas em que eles aparecem dormindo.”

Em seguida, ela chamou uma coordenadora de cena da Globo para explicar. “Então, eu estou aqui para esclarecer uma situação. A gente usa o adestramento sempre com recompensa positiva. No set, sempre tem o adestrador e o veterinário, que acompanha os animais que a gente grava. A gente usa os truques e dá uma recompensa”, disse a profissional.