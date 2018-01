Globo divulga participantes do ‘BBB18’

A Globo está divulgando os participantes do Big Brother Brasil 18 na tarde desta quinta-feira, durante os intervalos do Vídeo Show. Todos os candidatos ao prêmio de 1,5 milhão de reais serão conhecidos ao longo da programação da emissora. O programa estreia na próxima segunda-feira, dia 22.

Confira abaixo o perfil dos brothers – por enquanto:

Ana Paula

Vem pro meu #BBB18, Ana Paula!

Estudante de jornalismo, 23 anos, Santa Catarina

Diz que é bruxa

A doida dos signos

"Faço o que eu penso e falo o que eu quero"

A jovem afirma que é uma bruxa e que não gosta de pessoas do signo de áries ou leão. Ela também diz acreditar em extraterrestres e afirma que toda a sua família já foi abduzida – menos ela. A moça também acredita que o próprio pai é um ET. A candidata ainda diz que adora mandar nudes e promete causar na casa do BBB. “Eu falo o que penso e faço o que quero.”

Breno

Pode entrar no #BBB18, Breno!

Arquiteto, 29 anos, Goiás

Briga, 'trem', rolo com mulher

Trata a vida como novela e todo mundo quer acompanhar

"Não sou muito de falar, prefiro mostrar"

“Sendo o centro das atenções, eu vou me juntar com quem também seja”, afirmou o segundo candidato anunciado, que se diz apegado à irmã e à mãe, com quem mora até hoje. Ele entrou na faculdade com apenas 16 anos e já é sócio do escritório, onde começou como estagiário. Breno entrou no programa esperando vivenciar as experiências oferecidas ao máximo: “me divertir, pegar gente e ganhar dinheiro, pois organizar a minha vida financeira, e da minha família, também é um objetivo importante”.