Globo divulga lista de participantes do ‘BBB 20’; saiba quem são

A Rede Globo começou a divulgar neste sábado, 18, a lista de nome dos participantes do reality show Big Brother Brasil 20. Na edição deste ano, o programa contará com anônimos e celebridades.

Os nomes dos participantes estão sendo divulgados ao longo da programação do canal neste sábado. Os brothers já conhecidos são:

Felipe

Paulista, 27 anos, solteiro, arquiteto e empresário. Felipe é sócio de uma construtora e dono de uma pizzaria junto dos amigos em São Paulo.

Babu Santana

Ator carioca, Santana atuou em mais de quarenta filmes ao longo de sua carreira. Entre eles, viveu o cantor Tim Maia em sua cinebiografia. Também esteve em novelas e peças de teatro.

Flayslane

Cantora nascida em uma pequena cidade da Paraíba, Flayslane canta em uma dupla sertaneja e divide a carreira de artista com sua recém-criada marca de biquíni.

Bianca Andrade

Conhecida nas redes sociais como “Boca Rosa”, a influenciadora tem mais de oito milhões de seguidores no Instagram, onde divulga dicas e tutoriais de maquiagem, além de sua linha de cosméticos.

Gabi Martins

Mineira, Gabi Martins estudava odontologia e nas horas vagas se dedicava ao canto. Resolveu largar a faculdade e se dedicar à música. Começou a fazer sucesso com suas composições, e seus vídeos com violão foram até republicados por cantores consagrados, como Luan Santana, Gustavo Lima e Lucas Lucco.

Gizelly

Com 28 anos de idade, morou em uma pequena cidade de 5.000 habitantes no Espírito Santo. Mudou-se para a capital do Estado, Vitória, para estudar direito. Atua como advogada criminalista na região.

(Em atualização)