Globo de Ouro: vote em quem melhor usou o pretinho básico

Antes da entrega de prêmios e dos discursos emocionados, o Globo de Ouro começa do lado de fora, no desfile de astros e estrelas pelo tapete vermelho. Este ano, além do estilo e da elegância, os figurinos também têm caráter de protesto, pois muitos convidados prometeram vestir preto por causa das recentes denúncias de assédio e abuso sexual envolvendo nomes poderosos da indústria do entretenimento. Confira e, no final, vote na enquete com os melhores looks entre as mulheres.