Globo de Ouro 2019: confira os looks do tapete vermelho

Nomes como Lady Gaga, Amy Adams, Emily Blunt, Bradley Cooper e Constance Wu desfilaram pelo tapete vermelho do Globo de Ouro 2019. Evento que dá início à temporada de premiações de Hollywood, a cerimônia reconhece os melhores do cinema e da televisão americana do último ano. A premiação será apresentada por Sandra Oh e Andy Samberg.

Confira os destaques do tapete vermelho do Globo de Ouro 2019:

Emily Blunt, que concorre ao prêmio de melhor atriz em filme cômico ou musical por ‘O Retorno de Mary Poppins’ – 06/01/2019 Emily Blunt, que concorre ao prêmio de melhor atriz em filme cômico ou musical por ‘O Retorno de Mary Poppins’ – 06/01/2019

Keri Russell, indicada ao prêmio de melhor atriz em série dramática por ‘The Americans’ – 06/01/2019 Keri Russell, indicada ao prêmio de melhor atriz em série dramática por ‘The Americans’ – 06/01/2019

Glenn Close posa para foto no tapete vermelho antes da cerimônia de premiação da 76ª edição do Globo de Ouro, em Beverly Hills, Califórnia – 06/01/2019 Glenn Close posa para foto no tapete vermelho antes da cerimônia de premiação da 76ª edição do Globo de Ouro, em Beverly Hills, Califórnia – 06/01/2019

Caitriona Balfe posa para foto no tapete vermelho antes da cerimônia de premiação da 76ª edição do Globo de Ouro, em Beverly Hills, Califórnia – 06/01/2019 Caitriona Balfe posa para foto no tapete vermelho antes da cerimônia de premiação da 76ª edição do Globo de Ouro, em Beverly Hills, Califórnia – 06/01/2019

Lucy Liu posa para foto no tapete vermelho antes da cerimônia de premiação da 76ª edição do Globo de Ouro, em Beverly Hills, Califórnia – 06/01/2019 Lucy Liu posa para foto no tapete vermelho antes da cerimônia de premiação da 76ª edição do Globo de Ouro, em Beverly Hills, Califórnia – 06/01/2019

A atriz Nicole Kidman, que concorre ao prêmio de melhor atriz em filme dramático por ‘O Peso do Passado’ – 06/01/2019 A atriz Nicole Kidman, que concorre ao prêmio de melhor atriz em filme dramático por ‘O Peso do Passado’ – 06/01/2019

A atriz Charlize Theron, indicada a melhor atriz em filme cômico ou musical por ‘Tully’ – 06/01/2019 A atriz Charlize Theron, indicada a melhor atriz em filme cômico ou musical por ‘Tully’ – 06/01/2019

A atriz Lupita Nyong’o, que faz parte do elenco de ‘Pantera Negra’, indicado a melhor filme dramático – 06/01/2019 A atriz Lupita Nyong’o, que faz parte do elenco de ‘Pantera Negra’, indicado a melhor filme dramático – 06/01/2019

A cantora Lady Gaga, que concorre ao prêmio de melhor atriz em filme dramático por ‘Nasce uma Estrela’ – 06/01/2019 A cantora Lady Gaga, que concorre ao prêmio de melhor atriz em filme dramático por ‘Nasce uma Estrela’ – 06/01/2019

A atriz Emma Stone, indicada ao prêmio de melhor atriz coadjuvante pelo filme ‘A Favorita’ – 06/01/2019 A atriz Emma Stone, indicada ao prêmio de melhor atriz coadjuvante pelo filme ‘A Favorita’ – 06/01/2019

A atriz Julia Roberts, que concorre ao prêmio de melhor atriz em série dramática por ‘Homecoming’ – 06/01/2019 A atriz Julia Roberts, que concorre ao prêmio de melhor atriz em série dramática por ‘Homecoming’ – 06/01/2019

Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas, indicado a melhor ator em série cômica por ‘O Método Kominsky’ – 06/01/2019 Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas, indicado a melhor ator em série cômica por ‘O Método Kominsky’ – 06/01/2019

Irina Shayk e Bradley Cooper, que briga por troféus em duas categorias: melhor ator e melhor diretor, por ‘Nasce uma Estrela’ – 06/01/2019 Irina Shayk e Bradley Cooper, que briga por troféus em duas categorias: melhor ator e melhor diretor, por ‘Nasce uma Estrela’ – 06/01/2019

O ator Rami Malek, que concorre ao troféu de melhor ator em filme dramático por sua interpretação de Freddie Mercury em ‘Bohemian Rhapsody’, a cinebiografia do Queen – 06/01/2019 O ator Rami Malek, que concorre ao troféu de melhor ator em filme dramático por sua interpretação de Freddie Mercury em ‘Bohemian Rhapsody’, a cinebiografia do Queen – 06/01/2019

A atriz Constance Wu, indicada ao prêmio de melhor atriz em comédia ou musical por ‘Podres de Ricos’ – 06/01/2019 A atriz Constance Wu, indicada ao prêmio de melhor atriz em comédia ou musical por ‘Podres de Ricos’ – 06/01/2019

Idris Elba e sua noiva, Sabrina Dhowre – 06/01/2019 Idris Elba e sua noiva, Sabrina Dhowre – 06/01/2019

O ator Richard Gere – 06/01/2019 O ator Richard Gere – 06/01/2019

O ator Viggo Mortensen, que concorre ao prêmio de melhor ator de filme cômico ou musical por ‘Green Book: O Guia’ – 06/01/2019 O ator Viggo Mortensen, que concorre ao prêmio de melhor ator de filme cômico ou musical por ‘Green Book: O Guia’ – 06/01/2019

Penélope Cruz, indicada ao troféu de melhor atriz coadjuvante em TV por ‘American Crime Story: O Assassinato de Gianni Versace’ – 06/01/2019 Penélope Cruz, indicada ao troféu de melhor atriz coadjuvante em TV por ‘American Crime Story: O Assassinato de Gianni Versace’ – 06/01/2019

A atriz Kaley Cuoco, a Penny de ‘The Big Bang Theory’ – 06/01/2019 A atriz Kaley Cuoco, a Penny de ‘The Big Bang Theory’ – 06/01/2019

Rosamund Pike, que concorre ao prêmio de melhor atriz em filme dramático por ‘A Private War’ Rosamund Pike, que concorre ao prêmio de melhor atriz em filme dramático por ‘A Private War’

A atriz britânica Claire Foy, que concorre à estatueta de melhor atriz coadjuvante por seu papel em ‘O Primeiro Homem’, cinebiografia de Neil Armstrong – 06/01/2019 A atriz britânica Claire Foy, que concorre à estatueta de melhor atriz coadjuvante por seu papel em ‘O Primeiro Homem’, cinebiografia de Neil Armstrong – 06/01/2019

O ator Jim Carrey, indicado ao prêmio de melhor ator de série cômica ou musical por ‘Kidding’ – 06/01/2019 O ator Jim Carrey, indicado ao prêmio de melhor ator de série cômica ou musical por ‘Kidding’ – 06/01/2019

A atriz americana Elsie Fisher, indicada ao prêmio de melhor atriz em filme cômico ou musical por ‘Oitava Série’ – 06/01/2019 A atriz americana Elsie Fisher, indicada ao prêmio de melhor atriz em filme cômico ou musical por ‘Oitava Série’ – 06/01/2019

A atriz Rachel Brosnahan, protagonista do seriado ‘The Marvelous Mrs. Maisel’ – 06/01/2019 A atriz Rachel Brosnahan, protagonista do seriado ‘The Marvelous Mrs. Maisel’ – 06/01/2019

A atriz americana Dakota Fanning, da série ‘O Alienista’ – 06/01/2019 A atriz americana Dakota Fanning, da série ‘O Alienista’ – 06/01/2019

A atriz Amy Adams, da série ‘Sharp Objects’ – 06/01/2019 A atriz Amy Adams, da série ‘Sharp Objects’ – 06/01/2019

O ator americano Darren Criss, estrela da série ‘American Crime Story: O Assassinato de Gianni Versace’ – 06/01/2019 O ator americano Darren Criss, estrela da série ‘American Crime Story: O Assassinato de Gianni Versace’ – 06/01/2019

A atriz Michelle Yeoh, do filme ‘Podres de Ricos’ – 06/01/2019 A atriz Michelle Yeoh, do filme ‘Podres de Ricos’ – 06/01/2019

O ator escocês Richard Madden, que se tornou conhecido por ‘Game of Thrones’, estrela ‘The Bodyguard – Segurança em Jogo’, pela qual foi indicado ao prêmio de melhor ator em série dramática – 06/01/2019 O ator escocês Richard Madden, que se tornou conhecido por ‘Game of Thrones’, estrela ‘The Bodyguard – Segurança em Jogo’, pela qual foi indicado ao prêmio de melhor ator em série dramática – 06/01/2019

A atriz americana Jamie Lee Curtis, do seriado ‘Scream Queens’ e do filme ‘Halloween’ – 06/01/2019 A atriz americana Jamie Lee Curtis, do seriado ‘Scream Queens’ e do filme ‘Halloween’ – 06/01/2019

Apresentadora do Globo de Ouro 2019, Sandra Oh estrela a série ‘Killing Eve’, um dos destaques da TV britânica do ano passado – 06/01/2019 Apresentadora do Globo de Ouro 2019, Sandra Oh estrela a série ‘Killing Eve’, um dos destaques da TV britânica do ano passado – 06/01/2019

Os apresentadores Sandra Oh e Andy Samberg posam para foto no tapete vermelho antes da 76ª edição do Globo de Ouro, em Beverly Hills, Califórnia – 06/01/2019 Os apresentadores Sandra Oh e Andy Samberg posam para foto no tapete vermelho antes da 76ª edição do Globo de Ouro, em Beverly Hills, Califórnia – 06/01/2019