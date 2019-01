Globo de Ouro 2019: confira a lista de vencedores

zoom_out_map 1 /27 Rami Malek ganha prêmio na categoria de melhor ator de filme dramático, em sua atuação em "Bohemian Rhapsody" - 07/01/2019 (Paul Drinkwater/NBC Universal/Handout/Reuters)

Aconteceu neste domingo o Globo de Ouro 2019, que escolheu as melhores produções do cinema e da televisão americanas no último ano. Os destaques do cinema foram Bohemian Rhapsody, a cinebiografia da banda Queen, que ficou com os prêmios de melhor filme dramático e melhor ator (Rami Malek) e Green Book – O Guia, maior vencedor da noite, com três troféus.

Nas categorias de TV, os prêmios principais foram para The Americans, O Método Kominsky e American Crime Story: O Assassinato de Gianni Versace.

Confira os vencedores abaixo:

Cinema

Melhor filme dramático

Bohemian Rhapsody – VENCEDOR

Infiltrado na Klan

Nasce Uma Estrela

Pantera Negra

Se a Rua Beale Falasse

Melhor filme cômico ou musical

Green Book: O Guia – VENCEDOR

Podres de Ricos

A Favorita

O Retorno de Mary Poppins

Vice

Melhor diretor

Alfonso Cuarón, Roma – VENCEDOR

Adam McKay, Vice

Bradley Cooper, Nasce Uma Estrela

Peter Farrelly, Green Book: O Guia

Spike Lee, Infiltrado na Klan

Melhor ator – drama

Rami Malek, Bohemian Rhapsody – VENCEDOR

Bradley Cooper, Nasce Uma Estrela

John David Washington, Infiltrado na Klan

Lucas Hedges, Boy Erased: Uma Verdade Anulada

Willem Dafoe, No Portal da Eternidade

Melhor ator – comédia ou musical

Christian Bale, Vice – VENCEDOR

John C. Reilly, Stan and Ollie

Lin-Manuel Miranda, O Retorno de Mary Poppins

Robert Redford, The Old Man & The Gun

Viggo Mortensen, Green Book: O Guia

Melhor ator coadjuvante

Mahershala Ali, Green Book: O Guia – VENCEDOR

Adam Driver, Infiltrado na Klan

Richard E. Grant, Poderia Me Perdoar?

Sam Rockwell, Vice

Timothée Chalamet, Querido Menino

Melhor atriz – drama

Glenn Close, A Esposa – VENCEDORA

Lady Gaga, Nasce Uma Estrela

Melissa McCarthy, Poderia Me Perdoar?

Nicole Kidman, O Peso do Passado

Rosamund Pike, A Private War

Melhor atriz – comédia ou musical

Olivia Colman, A Favorita – VENCEDORA

Constance Wu, Podres de Ricos

Charlize Theron, Tully

Elsie Fisher, Oitava Série

Emily Blunt, O Retorno de Mary Poppins

Melhor atriz coadjuvante

Regina King, Se a Rua Beale Falasse – VENCEDORA

Amy Adams, Vice

Claire Foy, O Primeiro Homem

Rachel Weisz, A Favorita

Emma Stone, A Favorita

Melhor roteiro

Peter Farrelly, Nick Vallelonga e Brian Currie, Green Book: O Guia – VENCEDOR

Adam McKay, Vice

Alfonso Cuarón, Roma

Barry Jenkins, Se a Rua Beale Falasse

Deborah Davis e Tony McNamara, A Favorita

Melhor trilha sonora

Justin Hurwitz, O Primeiro Homem – VENCEDOR

Alexandre Desplat, Ilha dos Cachorros

Marc Shaiman, O Retorno de Mary Poppins

Marco Beltrami, Um Lugar Silencioso

Ludwig Göransson, Pantera Negra

Melhor canção original

Shallow, Nasce Uma Estrela – VENCEDOR

All The Stars, Pantera Negra

Girl in the Movies, Dumplin

Requiem for a Private War, A Private War

Revelation, Boy Erased: Uma Verdade Anulada

Melhor animação

Homem-Aranha no Aranhaverso – VENCEDOR

Ilha dos Cachorros

Os Incríveis 2

Mirai

WiFi Ralph: Quebrando a Internet

Melhor filme estrangeiro

Roma (México) – VENCEDOR

Assunto de Família (Japão)

Capernaum (Líbano)

Girl (Bélgica)

Nunca Deixe de Lembrar (Alemanha)

Televisão

Melhor série dramática

The Americans – VENCEDOR

Segurança em Jogo

Homecoming

Killing Eve

Pose

Melhor série cômica

O Método Kominsky – VENCEDOR

Barry

The Good Place

Kidding

The Marvelous Mrs. Maisel

Melhor minissérie ou filme para TV

American Crime Story: O Assassinato de Gianni Versace – VENCEDOR

O Alienista

Escape at Dannemora

Sharp Objects

A Very English Scandal

Ator em série dramática

Richard Madden, Segurança em Jogo – VENCEDOR

Billy Porter, Pose

Jason Bateman, Ozark

Matthew Rhys, The Americans

Stephan James, Homecoming

Ator em série cômica ou musical

Michael Douglas, O Método Kominsky – VENCEDOR

Bill Hader, Barry

Donald Glover, Atlanta

Jim Carrey, Kidding

Sascha Baron Cohen, Who Is America

Atriz em série dramática

Sandra Oh, Killing Eve – VENCEDORA

Caitriona Balfe, Outlander

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Julia Roberts, Homecoming

Keri Russell, The Americans

Atriz em série cômica ou musical

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel – VENCEDORA

Alison Brie, Glow

Candice Bergen, Murphy Brown

Debra Messing, Will & Grace

Kristen Bell, The Good Place

Ator em minissérie ou filme para TV

Darren Criss, American Crime Story: O Assassinato de Gianni Versace – VENCEDOR

Antonio Banderas, Genius: Picasso

Daniel Brühl, O Alienista

Benedict Cumberbatch, Patrick Melrose

Hugh Grant, A Very English Scandal

Atriz em minissérie ou filme para TV

Patricia Arquette, Escape at Dannemora – VENCEDORA

Amy Adams, Sharp Objects

Connie Britton, Dirty John

Laura Dern, The Tale

Regina King, Seven Seconds

Ator coadjuvante em TV

Ben Whishaw, A Very English Scandal – VENCEDOR

Alan Arkin, O Método Kominsky

Edgar Ramírez, American Crime Story: O Assassinato de Gianni Versace

Henry Winkler, Barry

Kieran Culkin, Succession

Atriz coadjuvante em TV

Patricia Clarkson, Sharp Objects – VENCEDORA

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Penélope Cruz, American Crime Story: O Assassinato de Gianni Versace

Thandie Newton, Westworld

Yvonne Strahovski, The Handmaid’s Tale