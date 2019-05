Globo confirma saída de Leandro Hassum após decisão ‘em comum acordo’

A TV Globo confirmou nesta quinta-feira, 23, que o ator Leandro Hassum deixará a emissora após 21 anos. Segundo a assessoria de imprensa do canal, a não renovação do contrato foi decidida “em comum acordo” após o término das gravações da nova versão de Escolinha do Professor Raimundo, série na qual Hassum interpreta o personagem Mazarito, que era vivido por Costinha no seriado original. O contrato do comediante com o canal termina ao final deste mês.

Sua carreira televisiva teve início em 1998, com uma participação especial na novela Pecado Capital. O ator ganhou fama após participar de comédias da emissora, como Zorra Total (1999-2015) e Os Caras de Pau (2006-2013). Hassum também ganhou destaque no cinema, estrelando filmes como a trilogia Até que a Sorte nos Separe e O Candidato Honesto.