Globo coloca família para disputar vaga no ‘BBB18’

Depois de investir em gêmeos em 2017, a Globo decidiu colocar uma família inteira na casa do Big Brother Brasil 18. A família Lima – formada por Ayrton, Eva, Ana Clara e Jorge – foi confinada nesta segunda-feira, antes dos outros dezesseis participantes, anunciados na semana passada. Os quatro, porém, terão que disputar entre si a permanência na casa – somente dois ficarão, mas eles agirão como uma pessoa só: emitem apenas um voto na hora da formação do paredão e, se eliminados, deixarão a casa juntos.

A votação para decidir quem da família Lima vai ficar definitivamente na casa já foi aberta nesta segunda e vai até domingo, quando o resultado será revelado. Durante o dia, pai, mãe, filha e sobrinho, que moram no bairro do Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, já conheceram a casa do BBB18 e especularam sobre os outros participantes, que só chegarão para o confinamento na terça-feira.

Na internet, o público está se dividindo sobre Ana Clara. A jovem de 20 anos já é conhecida por muitos usuários da rede social Vine, que funciona como um serviço de armazenamento de vídeos curtos. No Twitter, o nome da moça está entre os assuntos mais comentados e muitos estão afirmando que vão votar massivamente para mantê-la na casa – já outros estão arquitetando planos para tirá-la de lá.

No ano passado, a Globo fez algo semelhante, colocando duas duplas de gêmeos na disputa por duas vagas. Ao fim da primeira semana, continuaram na disputa Manoel e Emilly, que acabou como a vencedora da edição.