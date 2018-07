Globo adverte publicamente jornalistas sobre grupos de WhatsApp

O jornal O Globo divulgou, neste domingo, as novas diretrizes do Grupo Globo sobre o uso de redes sociais para jornalistas. Em uma carta assinada por João Roberto Marinho, o presidente do conselho editorial do conglomerado de mídia, os funcionários receberam um alerta sobre a utilização dos grupos de WhatsApp.

“O uso de redes sociais se universalizou de tal forma que é necessário detalhar melhor como nós jornalistas devemos utilizá-las de modo a não ferir, de maneira alguma, aquele que é um pilar da nossa profissão: a isenção”, afirma a carta, que engloba todas as redes sociais “Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp ou qualquer outra que exista ou venha a existir”.

Sobre o aplicativo de mensagens Whatsapp, a nova diretriz garante o direito dos funcionários discutir o que bem entenderem com grupos de familiares e amigos, mas adverte: “É preciso que o jornalista tenha em mente que, mesmo em tais grupos, o vazamento de mensagens pode ser danoso à sua imagem de isenção e à do veículo para o qual trabalha”.

A conduta garante que os jornalistas não devem se envolver em debates políticos e ideológicos nas redes sociais nem curtir publicações ou eventos de pessoas que participem de lutas políticas. Ainda é solicitado que o funcionário não critique hotéis, restaurantes, marcas ou outras empresas, porque “a posição que ocupa nos veículos do Grupo Globo pode levar a que tenha um tratamento preferencial no reparo de danos sofridos”.