Gleici, campeã do ‘BBB18’, fará participação em ‘O Outro Lado do Paraíso’

Gleici Damasceno, a vencedora do Big Brother Brasil 18, fará uma participação especial na novela das 9 da Globo O Outro Lado do Paraíso, que termina nesta sexta-feira. Segundo a assessoria de imprensa da emissora, a estudante de psicologia deve gravar a participação nesta segunda-feira. Na trama, ela será uma das convidadas do desfile de moda da grife de Beth (Gloria Pires).

Gleici ganhou 1,5 milhão de reais no reality show do canal após vencer Kaysar, que ficou em segundo lugar, e a Família Lima, em terceiro. Recentemente, a acreana também gravou uma participação no clipe da cantora Gaby Amarantos.