Gisele divulga capa de livro de memórias: ‘Aprendi a me aceitar’

Gisele Bündchen divulgou, nesta quinta-feira, a capa do seu livro de memórias, que será lançado mundialmente no dia 2 de outubro. Junto com a imagem, a modelo compartilhou como foi o processo de escrita: “Lembrar de várias histórias que estavam adormecidas dentro de mim me fez sentir vulnerável e emotiva, mas, ao olhar para minhas sombras e inseguranças, aprendi a me aceitar e me amar de uma maneira mais profunda”, revelou.

Lessons: My Path to a Meaningfull Life será publicado pela editora Penguin nos Estados Unidos. No Brasil, a obra foi comprada pelo Grupo Record e ainda não ganhou nome em português. “Minha intenção, ao escrever este livro, é compartilhar como eu superei certos desafios em minha vida, com a esperança de que possa ajudar de alguma forma outras pessoas que estiverem passando por experiências semelhantes”, explicou Gisele.

A über model ainda revelou que todos os lucros obtidos com a venda do livro serão revertidos para o projeto Água Limpa, que ajuda a proteger as fontes de água para futura gerações, criado pelo pai de Gisele, Valdir Bündchen.