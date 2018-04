Gisele Bündchen surge de cabelo curto — em campanha publicitária

Um dos cabelos mais desejados e copiados do mundo ficou um pouco mais curto para a campanha de uma marca de joias. Tudo pela arte — ou pela publicidade. Gisele Bündchen aparece com fios nos ombros em fotos publicadas no Instagram pelo maquiador Daniel Hernandez, responsável pelo visual da modelo na campanha, que tem como mote a bossa nova.

Como o trabalho é de um maquiador, pode ser apenas um “truque” — o cabelo da top pode estar comprido, ainda. Porém, em uma das fotos publicadas por Hernandez ela aparece segurando uma tesoura entre os dedos.