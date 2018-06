Gisele Bündchen conta como foi pedida em casamento por Tom Brady

Entre as memórias românticas que a modelo Gisele Bündchen tem do marido, Tom Brady, o modo como ele a pediu em casamento está em lugar especial em seu coração. “Quando me pediu em casamento, ele mentiu que meu apartamento estava todo alagado, então eu corri até lá para ver o que estava acontecendo”, contou a modelo à revista americana Vogue. Ao chegar ao local, encontrou pétalas de rosas e velas por toda a parte.

“Ele se ajoelhou para fazer o pedido”, falou Gisele, que recordou que sua resposta não foi a mais convencional: “Eu disse ‘Levanta! O que você está fazendo?’ porque ele tinha acabado de fazer cirurgia e estava com três infecções”. Apesar da primeira resposta incomum, a modelo aceitou o pedido e completou em fevereiro nove anos de casamento com o jogador de futebol americano.

À revista, ela também deu uma dica para aqueles que procuram ter uma relação conjugal feliz: “Mantenha a comunicação aberta e carinhosa”.