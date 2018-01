Giovanna Ewbank beija amigo – na frente de Bruno Gagliasso

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso fizeram uma brincadeirinha no Instagram. A atriz e youtuber publicou uma foto no Stories (com vídeos e imagens que desaparecem depois de 24 horas) em que aparece beijando o produtor Léo Fuchs, amigo do casal. Para completar, Gagliasso aparece na frente, com cara de (fingida) indignação.

O clique foi feito em Fernando de Noronha, onde o casal de atores tem uma pousada que recebeu famosos como Bruna Marquezine, Neymar e Fernanda Paes Leme no Réveillon.

Em seu perfil, Léo Fuchs agradeceu a hospitalidade de Gagliasso e Giovanna. “Nunca vi uma dupla fazer tanta questão de querer agradar e ficar junto em todas as ocasiões. Obrigado pela generosidade de querer sempre ter todos ao lado“, escreveu.

Os atores estão casados desde 2010 e têm uma filha juntos, Chissomo, mais conhecida pelo apelido Titi.