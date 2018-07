Giovanna Antonelli deve ser indenizada em R$ 20 mil por empresa de dieta

Giovanna Antonelli venceu processo que movia contra a empresa Kaiser Imediação de Negócios por uso indevido de imagem. O juiz Arthur Eduardo Magalhães Ferreira, da 1ª Vara Cível da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, determinou que a atriz seja indenizada em 20.000 reais por danos morais e mais um valor por danos materiais, que deve ser definido posteriormente.

No processo, Giovanna acusa a empresa de veicular seu nome e imagem em matérias falsas publicadas em jornais fictícios e sites que afirmavam que ela consumiu produtos para emagrecimento após sua gravidez. A atriz não só não usou nenhum produto desse tipo, como também não autorizou o uso de sua imagem para essa divulgação.

“(Giovanna) Sustenta que, com a repercussão da propaganda, e o fato de que o medicamento pode influenciar diretamente na saúde dos consumidores, requereu junto à Delegacia de Repressão a Crimes de Informática do Rio de Janeiro, a instauração de inquérito policial, para se apurar a autoria e o cometimento do mencionado crime, averiguando-se se tratar de uma mesma empresa responsável por aqueles sites que publicaram as fotos indevidas e matérias forjadas”, diz a sentença.

Por ser uma decisão de primeira instância, ainda cabe recurso. Procurada, a Kaiser Imediação de Negócios não retornou pedido de contato de VEJA.