Gillian Anderson, de ‘Arquivo X’, será Margaret Thatcher em ‘The Crown’

Gillian Anderson, a Dana Scully de Arquivo X e a Jean de Sex Education, vai interpretar a ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, popularmente chamada de Dama de Ferro, em The Crown, de acordo com o site do jornal The Times. A participação da atriz americana deve acontecer só na quarta temporada do seriado, que lança a terceira em 2019.

A primeira-ministra britânica Margaret Thatcher e chanceler alemão Helmut Kohl, durante coletiva de imprensa em Londres no ano de 1983

A atual temporada da produção da Netflix que retrata o reinado de Elizabeth II deve se passar entre 1964 e 1976, de acordo com o site da revista The Hollywood Reporter. E na próxima (a quarta temporada), Margaret Thatcher entra em cena, assim como a princesa Diana.

Até a segunda temporada, a rainha era interpretada por Claire Foy, o príncipe Philip, seu marido, por Matt Smith, e a princesa Margaret, irmã da monarca, por Vanessa Kirby. A partir de agora, os papéis estão com Olivia Colman, Tobias Menzies e Helena Bonham Carter, respectivamente.