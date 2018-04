Gilberto Gil se apresentará no clássico festival de jazz de Montreux

Jack White, Nick Cave e Jamie Cullum irão se juntar ao grupo Massive Attack, ao ícone punk Iggy Pop e a Gilberto Gil no Festival de Jazz de Montreux em julho, onde a programação eclética também inclui música eletrônica e hip hop, anunciaram os organizadores nesta terça-feira.

Pharrell Williams retorna ao palco célebre junto com a banda N.E.R.D., enquanto os veteranos, Van Morrison e Deep Purple também participarão do conceituado evento suíço do dia 29 de junho ao dia 14 de julho.

“Tenho esperado muito tempo para ter Nick Cave no auditório Stravinski. A música dele é tão conectada com a acústica desse auditório. Seu universo é fascinante, com suavidade, musicalidade”, disse o diretor do festival, Mathieu Jaton, após anunciar a programação. Os australianos Nick Cave & the Bad Seeds irão se apresentar no dia 12 de julho.

Conseguir Jack White, que se apresentará no dia 10 de julho, é “muito raro”, disse Jaton. “Há grande expectativa desde seu último álbum. É sua primeira apresentação solo em Montreux, anteriormente ele veio com o Dead Weather e com os The Raconteurs.”

Os organizadores de Montreux, cujo orçamento anual é de 28 milhões de francos suíços, gostam de juntar artistas para shows únicos. “O objetivo é criar uma experiência que coloca artistas juntos. Essa é nossa paixão na organização”, disse Jaton.