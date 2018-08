Gérard Depardieu é investigado por estupro e agressão sexual

O Ministério Público de Paris abriu uma investigação preliminar contra o ator francês Gérard Depardieu por estupro e agressão sexual, após uma queixa apresentada na segunda-feira.

A denúncia contra o ator de 69 anos foi apresentada na segunda-feira, no sul da França. Segundo a imprensa francesa, uma atriz de 22 anos afirma que foi estuprada por Depardieu neste mês, na casa do ator em Paris.

“Gérard Depardieu nega totalmente qualquer agressão, qualquer estupro”, respondeu seu advogado, Hervé Temime. “Lamento o caráter público deste procedimento que causa um grave prejuízo ao ator, que estou convencido que terá a inocência reconhecida.”

Depardieu tem no currículo mais de 170 filmes, como Cyrano (1990) — que lhe rendeu o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes e uma indicação ao Oscar —, O Homem da Máscara de Ferro (1998) e 1492: A Conquista do Paraíso (1992).