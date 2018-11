Gérard Depardieu é interrogado após acusação de estupro

O ator francês Gérard Depardieu foi interrogado pela polícia após ser acusado de estupro e agressão sexual por uma jovem atriz de 22 anos.

A denúncia contra o ator de 69 anos foi apresentada no final de agosto e os fatos teriam ocorrido na mansão do astro francês no centro de Paris.

“Gérard Depardieu nega qualquer agressão, qualquer estupro”, afirmou seu advogado, Hervé Temime. O advogado diz que o ator confirma que conhece a mulher que o acusa, mas negou que estivesse com ela nas datas da denúncia.