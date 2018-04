George RR Martin anuncia livro, mas atrasa sequência de ‘Game of Thrones’

George RR Martin gosta de brincar com as emoções dos fãs. O autor de 69 anos voltou a atrasar o lançamento do esperado sexto livro da série Crônicas de Gelo e Fogo, The Winds of Winter, parte da saga que deu origem ao programa da HBO Game of Thrones. Segundo ele, o título não sai em 2018. Para amenizar a notícia, o escritor afirma que lançará este ano um novo livro derivado, batizado de Fire and Blood, com uma parte da história da família Targaryen em Westeros. A trama chega às livrarias gringas em 20 de novembro.

Fire and Blood se passará 300 anos antes dos eventos da saga apresentada na TV. Segundo os editores, o calhamaço de quase 1.000 páginas vai falar sobre a guerra civil que quase acabou com a dinastia Targaryen.

FIRE & BLOOD, the history of the Targaryens, will be releasing in hardcover on November 20! Read more about it in my blog post: https://t.co/Y6kdsfEds9 #FireandBlood pic.twitter.com/URFJRzGA9r — George RR Martin (@GRRMspeaking) April 25, 2018

O autor já havia mencionado a produção do livro no ano passado, quando afirmou que lançaria duas histórias paralelas relacionadas ao passado de Westeros. Em seu blog, ele conta que o novo título contará com 75 páginas de ilustrações em preto e branco, e que muitos dragões podem ser esperados pelos fãs.