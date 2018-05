Gaspar Noé se surpreende com reação positiva a seu filme em Cannes

Gaspar Noé pareceu quase decepcionado com a reação majoritariamente empolgada a seu filme, Climax, que estreou no Festival de Cinema de Cannes nesta semana. A equipe de Noé o alertou para esperar a reação mais dura da imprensa até hoje. “Meu agente me anunciou que será muito mais duro para este filme do que para Love ou Viagem Alucinante“, disse Noé à Reuters em uma praia da cidade francesa.

“Tivemos 75% de cobertura negativa para Viagem Alucinante e 85% de cobertura negativa para Love. Eu disse que espero 90 a 95% para Climax, mas o vento soprou na outra direção, a maior parte da cobertura está extremamente boa.”

O diretor argentino se orgulha da fama de provocador que conquistou com títulos como Irreversível, no qual Monica Bellucci passa por uma cena de estupro de nove minutos, Viagem Alucinante, que mergulha nas drogas, e Love, que traz cenas reais de sexo em 3D.

Em Climax, chamado pelo jornal britânico The Guardian, por exemplo, de um “delírio satânico de sexo e desespero de uma trupe de dança”, uma trupe de jovens dançarinos está fazendo uma festa pós-ensaio que começa a se tornar desagradável quando percebem que alguém batizou o ponche com LSD. “É uma noite de farra ruim”, conta Noé. “Uma coisa que deveria ser ótima fica horrível.”

Embora exista violência e horror de sobra em Climax, o elenco de dançarinos de primeira categoria de Noé faz apresentações incríveis filmadas por uma câmera giratória – às vezes de cabeça para baixo – que é hipnotizante e desconcertante.