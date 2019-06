O fim de Game of Thrones desagradou uma grande parte do público, e muitas pessoas se pronunciaram na internet sobre não terem gostado do desfecho de alguns personagens. Agora é a vez de a atriz Lena Headey falar sobre a morte, um tanto anticlimática, de Cersei Lannister, a rainha inescrupulosa a quem ela dava vida. “Eu queria uma morte melhor”, afirmou em entrevista ao jornal britânico The Guardian.

Isso é o que ela gostaria de falar para os criadores da série, David Benioff e Dan Weiss, numa possível reunião em que saísse para beber com eles, algo que ainda não aconteceu. “Eu investi na série como telespectadora e tenho meus personagens favoritos. E tenho também minhas próprias queixas. Mas ainda não sentei para beber com David e Dan.”

No penúltimo episódio, Cersei e seu irmão e amante Jaime (Nikolaj Coster-Waldau) estão tentando fugir da Fortaleza Vermelha enquanto Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) destrói a cidade de Porto Real com o fogo de seu dragão, mas os dois acabam soterrados pelos destroços do castelo. “Obviamente, você sonha com sua morte”, disse a atriz. “E dava para fazer de várias formas naquela série. Então eu fiquei meio desapontada.”

Headey ainda conta que mantém contato com os ex-colegas de trabalho, a quem ela chama de “Throners”, em um grande grupo no WhatsApp. “É hilário. Por lá, dá para dizer quem anda bebendo.” A atriz não tem tido dificuldades em superar o fim da série, como ela própria afirma: “Foi maravilhoso. Mas as coisas acabam e você segue em frente”.