‘Game of Thrones’ fica fora do Globo de Ouro pela 5ª vez

A produção Game of Thrones saiu de mãos abanando do Globo de Ouro 2018. A série de sucesso da HBO concorria pela quinta vez ao prêmio de melhor série dramática, mas perdeu a estatueta para a debutante The Handmaid’s Tale. Entre as sete temporadas, apenas a segunda e a terceira não foram indicadas ao prêmio, e as demais não foram as vencedoras.

O Globo de Ouro tem o costume de premiar as primeiras temporadas das séries, mas nem a sorte de principiante ajudou Game of Thrones. Em 2012, quando primeiro participou da cerimônia, a série épica perdeu a estatueta para Homeland. Nos anos seguintes, The Affair (2015), Mr. Robot (2016) e The Crown (2017) ganharam a preferência dos jurados.

Até o momento, a série baseada na obra de George R.R. Martin ganhou apenas o Globo de Ouro de melhor o ator coadjuvante para Peter Dinklage, que roubou a cena com o anão Tyrion Lannister.